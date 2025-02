Yves Sente : “Notre cerveau est le dernier espace de liberté absolue

Pour le contexte, Waya est cheffe de la sécurité de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency ou Agence pour les projets de recherche avancée de défense), une structure qui oeuvre à la recherche et au développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire. L’ambiance est posée.

Mais alors, ce livre, d'où vient-il et comment le scénariste s'est-il transmué en écrivain ? Réponse d’Yves Sente, dans nos colonnes.

Pourquoi j’ai écrit L’Expérience Pentagramme

Chère lectrice, cher lecteur,

Enfant, la lecture des romans de Jules Verne, des Bob Morane d’Henri Verne ou des Blake et Mortimer de Jacobs m’a fasciné. Puis ce fut celle des romans de Michael Crichton à l’âge adulte. La bonne science-fiction est, au sens littéral, une fiction qui part de la science. Et des dernières découvertes, se pose l’éternelle question du romancier : « Et si ?... »

Le thème des puces implantées dans les cerveaux humains m’intéresse depuis très longtemps et je cherchais le bon angle pour m’y attaquer au travers d’un roman. J’ai déjà pu l’évoquer dans un album de la série XIII, mais j’étais très impatient de pouvoir le développer à travers un récit plus dense et plus long.

Dans mon roman, L’Expérience Pentagramme, j’évoque les premiers pas de cette technologie. En effet, les puces connectées ICO (interfaces cerveau-ordinateur) vont révolutionner des pans entiers de notre quotidien, de notre santé — elles sont déjà en train de soulager les malades atteints de Parkinson et bientôt d’Alzheimer — et peut-être, de notre liberté.

À LIRE - Géopolitique, conspirations : “XIII est un survivant” (Yves Sente)

Si l’on considère que dans le monde moderne, notre cerveau est le dernier espace de liberté absolue, il est légitime de se poser des questions quant aux innombrables dérives possibles liées aux implants neuronaux, qui feront de nous des humains connectés/augmentés.

Au profit de qui et sous quel contrôle ? Les progrès fulgurants de l’IA, couplés à la miniaturisation extrême des implants ICO, ne peuvent que faire imaginer le pire au scénariste-romancier.

Un hasard de la vie m’a fait commencer à m’exprimer en tant que scénariste de bande dessinée. C’est un genre d’expression tout à fait unique que j’adore, mais qui peut frustrer le narrateur. Ainsi, le scénariste écrit parfois des lignes et des lignes de description à l’intention du dessinateur qui doit comprendre la situation, le décor, l’expression et l’attitude des personnages.

Chaque case (il y en a environ 700 dans un album de Blake et Mortimer) doit raconter sa propre histoire, et être incontournable — sinon, il faut la supprimer. Et tout ce texte descriptif qui accompagne les narratifs et les dialogues, personne ne le lira jamais.

L’envie originale « de raconter des histoires » se traduit donc un jour par le besoin de choisir ses propres mots, plutôt que d’essayer de traduire sa pensée par les dessins de quelqu’un d’autre, aussi talentueux soit-il ou soit-elle.

Il y a aussi dans le roman une part mystérieuse que n’offre pas la bande dessinée. Lorsque le lecteur découvre le visage d’un héros de BD, il ne peut plus imaginer “son” héros. Le dessin est comme une photo ou un acteur dans un film. Il fige la description et réduit considérablement le champ d’imagination du lecteur, contrairement au roman.

Alexandre Dumas peut décrire D’Artagnan aussi précisément qu’il veut, il nous reste « l’obligation » de lui donner un visage... qui ne sera le même pour aucun de nous. Pour les lecteurs des romans de Ian Fleming par exemple, James Bond n’a jamais eu le visage d’aucun des acteurs qui ont pu l’incarner au cinéma. Enfin, le roman permet — et donne envie — de plonger dans des récits plus complexes, plus riches.

Ainsi, je ne fais que m’inscrire dans une très longue lignée d’auteurs qui ont pratiqué plusieurs genres d’écriture avec un égal bonheur. J’admire autant le Goscinny auteur des romans du Petit Nicolas que le Goscinny scénariste d’Astérix. Pareil pour le romancier Jean Van Hamme qui a adapté lui-même en BD, et avec le succès que l’on sait, ses Largo Winch originellement parus au Mercure de France.

Je suis a priori contre toute forme de cloisonnement créatif. Certains auteurs sont peut-être faits pour ne s’exprimer qu’à travers un seul genre et c’est un choix que je respecte bien sûr entièrement. Mais d’autres ressentent l’envie — le besoin ? — de remettre en question leurs automatismes pour oser aborder des techniques différentes qui leur permettront d’atteindre d’autres horizons, de jouer avec d’autres codes, d’explorer d’autres émotions.

Je fais clairement partie de ceux-là.

Est-ce que j’arriverai à me placer au niveau de mes illustres modèles ? Rien n’est moins sûr, mais c’est l’envie de retourner aux sources et aux grands romans d’aventures lus pendant mon enfance qui fait tourner mon moteur.

Depuis mes dix ou douze ans, je me dis que « je dois écrire mon roman ». Il aura fallu attendre des décennies pour concrétiser ce projet, en passant par de nombreuses tentatives avortées ou reportées faute de temps, mais c’est qu’il y avait une bonne raison. Parfois, il vaut mieux apprendre à nager avant de sauter du grand plongeoir...

Yves Sente

Crédits photo : Yves Sente © Alexis Haulot

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com