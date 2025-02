Le Prix Jeunesse La science se livre 2025 dévoile son lauréat

Le Prix littéraire La science se livre distingue annuellement des ouvrages de vulgarisation scientifique. Au travers de deux récompenses, le Prix Jeunesse et le Prix du Public, cet évènement aspire non seulement à soutenir l’économie du livre, mais également démocratiser les savoirs, favoriser la compréhension du monde, et mobiliser les jeunes autour des questions scientifiques.

Ce mardi 11 février 2025, le Prix Jeunesse La science se livre a été décerné à l’ouvrage Une histoire des jardins de l’Antiquité à nos jours, par un jury composé de 130 collégiens accompagnés des experts scientifiques parrains et marraines des classes.

Le livre lauréat met en avant les jardins comme un lieu d’exploration, propice à la découverte de l’agriculture, de l’art, et même de l’architecture. Considérés comme de véritables reflets de notre époque, ses auteurs et autrices mettent l’accent sur la nécessité de protection de ces espaces verts.

Il a remporté la faveur du jury face à deux autres titres : Tunnels —Les plus extraordinaires constructions du monde, de Kiko Sanchez (trad. Philippe Godard, La Martinière jeunesse) et Vivant !, de Guillaume Duprat (Saltimbanque). Il succède ainsi à Herji et Jérémie Francfort, lauréats 2024 pour Ici l’Univers : Voyage en astrophysique (Éditions Helvetiq), écrit avec la participation du Prix Nobel de physique Michel Mayor.

Une entrée dans le monde du livre

Depuis le mois d’octobre, les jeunes lecteurs ont participé aux parcours d’éducation artistique et culturelle Chemins des Arts, en collaboration avec les collèges, les médiathèques et la communauté scientifique. À travers un « itinéraire de l’apprenti juré », ils ont été sensibilisés à la chaîne du livre, et familiarisés avec la culture scientifique et technique.

Avec ce prix, et plus généralement cette manifestation, le Département entend démocratiser la lecture d’ouvrages scientifiques à un public jeune. Mais également au grand public, avec l’attribution du Prix du Public.

Les quelque 100 lecteurs-jurés altoséquanais du Prix du Public La science se livre, pas encore décerné, choisiront leur coup de cœur parmi les trois ouvrages sélectionnés : La grande histoire du climat —Comment les humains s’adaptent depuis 3 millions d’années, de Clothilde Chamussy et Lucas Pacotte (Robert Laffont), Les saccageurs de l’espace —Débris, exploitation, militarisation : comment faire pour sauver notre bien commun, de Raphaël Chevrier (Buchet-Chastel), et Vivent les corneilles —Un plaidoyer pour une cohabitation responsable, de Frédéric Jiguet (Actes Sud).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com