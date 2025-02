L’Attachement : Carine Tardieu adapte L’intimité, d'Alice Ferney

« Je l’avais lu une première fois avec beaucoup d’émotion et un intérêt certain, notamment pour le personnage de Sandra, mais celui-ci s’effaçait dans la seconde partie du roman au profit d’un autre personnage pour lequel j’avais beaucoup moins d’attrait », se souvient Carine Tardieu au sujet du livre.

« Mais par hasard, quelques mois plus tard, Fanny Ardant, de passage à la maison et trouvant le bouquin sur mon bureau, me dit qu’elle l’a lu et qu’elle pense que cette histoire est faite pour moi. »

Ainsi Carine Tardieu se lança-t-elle dans l'adaptation du récit d'Alice Ferney, qu'elle a changé en scénario avec l'aide de Raphaële Moussafir.

La vie d'adultes...

Alice Ferney explore dans son roman les relations amoureuses et parentales à travers trois personnages centraux : Alexandre, Ada et Sandra. Alors qu'Alexandre et Ada forment un couple épanoui et attendent un enfant, leur voisine Sandra, qui a toujours refusé la maternité, développe un attachement profond pour leur premier-né après une soirée de garde.

Quelques années plus tard, Alexandre rencontre Alba, une enseignante déterminée et séduisante. À travers ces trajectoires entrecroisées, l’autrice compose une polyphonie qui interroge les choix de vie, la parentalité et les différentes manières de construire une relation à deux.

Carine Tardieu est également autrice, et a publié dès 2003 Les Baisers des autres chez Actes Sud Junior, puis L’Aîné de mes soucis (2005), Je ne suis pas sœur Emmanuelle, avec Anne-Marie Adda (2009), ou encore Des poules et des gâteaux, avec Agnès Maupré (2010), toujours chez Actes Sud Junior.

