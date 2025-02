L’industrie du podcast à la recherche d’un statut clair

Cette étude fait suite à une première étude de l’Observatoire des podcasts, organisme co-piloté par le ministère de la Culture et l’Arcom, qui soulignait la richesse de l’offre et la dynamique de la demande dans le secteur du podcast, tout en notant sa fragilité économique.

Le podcast connaît une forte expansion, mais demeure économiquement fragile, en raison d’un modèle basé majoritairement sur la gratuité et la publicité. Ce rapport tente de répondre aux incertitudes juridiques et aux déséquilibres contractuels du secteur en étudiant les cadres législatifs actuels et en formulant des recommandations.

Les données de Médiamétrie soulignent que « près de la totalité des 15-80 ans (97 %) en consomment au moins une fois par mois et pour 84 % (43 millions d’individus), il s’agit d’une pratique quotidienne. Les jeunes sont encore plus concernés par cet usage, aussi 86 % des 15 – 24 ans écoutent chaque jour au moins un contenu audio ».

Et l’omniprésence des smartphones favorise amplement cette consommation. « Le total des auditeurs de podcasts par mois en France a progressé de plus de 60 % en 3 ans : de 10,9 millions en 2019 et de 17,6 millions en 2022 », toujours selon Médiamétrie.

À ce titre, le rapport établit une distinction claire entre le podcast en tant que contenu, susceptible de relever du droit d’auteur et des droits des artistes-interprètes, et le podcast en tant que contenant, c’est-à-dire l’enregistrement et l’objet de diffusion, pour lequel des droits voisins pourraient s’appliquer.

Il examine également les relations contractuelles entre les acteurs, notamment la question de la rémunération, ainsi que la problématique de la mise à disposition des podcasts sur les plateformes. Car, problème : le Code de la propriété intellectuelle (CPI) ne définit pas explicitement le podcast.

Il s’assimilerait à une œuvre radiophonique dans certains cas, mais cette qualification ne couvre pas toutes les formes existantes. Pour autant, créer un statut spécifique d’« œuvre sonore » n’est pas prioritaire, estime la mission.

Logiquement, les producteurs demandent la création d’un droit voisin propre aux podcasts, ce que le rapport juge inutile, estimant que les régimes existants suffisent. Les relations contractuelles sont disparates : absence d’une convention collective dédiée, rémunérations souvent forfaitaires, statut juridique des auteurs et interprètes flou.

D’autant que la diffusion via flux RSS sur des plateformes comme Spotify ou Apple Podcasts alimente un véritable débat juridique. Certains réclament que cette mise à disposition soit considérée comme un acte de communication au public, impliquant une rémunération des ayants droit.

Mais les plateformes, de leur côté, s’appuient sur la jurisprudence Svensson de la CJUE, qui exclut cette interprétation en cas d’accès libre. Une clarification législative au niveau européen semble indispensable pour sécuriser la rémunération des créateurs.

Les différentes propositions et recommandations vont ainsi dans ce sens : ne pas créer un statut spécifique de l’« œuvre sonore », mais clarifier les cadres existants. Plutôt établir une terminologie commune pour harmoniser les pratiques contractuelles et administratives, ce qui encadrerait d’ailleurs mieux la rémunération des auteurs et artistes-interprètes, via des accords interprofessionnels.

À ce titre, les rédacteurs encouragent une convention collective spécifique ou l'adaptation de celle de l’édition phonographique et audiovisuelle. En ce sens, ils plaident pour la négociation d’accords collectifs entre producteurs, plateformes et organismes de gestion collective (OGC).

Ils soutiennent également l’idée d’un financement des producteurs indépendants via des fonds publics, comme l’aide à la création instaurée après le rapport IGAC de 2020.

Enfin, trois points s’imposent : tout d’abord, encadrer la mise à disposition via flux RSS en clarifiant l’application du droit de communication au public. Ensuite, obliger les plateformes à contribuer financièrement à la filière, via une médiation ou une réglementation. Et surtout, encourager une concertation interprofessionnelle, sous l’égide des pouvoirs publics, pour équilibrer les rapports de force.

En somme, la solution repose moins sur une réforme du CPI que sur une structuration du secteur, notamment via des accords collectifs et une meilleure reconnaissance économique des créateurs.

Le rapport est disponible ci-dessous (ou sur le site du ministère de la Culture) :

Par Clément Solym

