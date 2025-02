En librairies, placer le vivant avant les machines

Créé en septembre 2023, le collectif En Chair et En Os réunit plusieurs dizaines de traductrices et traducteurs de l’édition et du monde de l’audiovisuel, unis pour rappeler, en plus particulièrement au secteur de l'édition, l'intérêt d'une traduction humaine.

« Il en va de l'avenir de nos professions respectives et des objets si importants que nous fabriquons ensemble : les livres. Et ce, tous genres et domaines confondus : des ouvrages pratiques aux chefs-d’œuvre de la littérature, de la poésie aux mangas, en passant par les manuels scolaires et les sciences humaines et sociales », indiquait le groupement dans un manifeste, communiqué en mars 2024, quelques mois après une première tribune.

Le recours à l'intelligence artificielle générative, d'autant plus lorsqu'il n'est ni encadré par la loi, ni signalé de manière transparente aux lecteurs, représente d'ores et déjà « un problème concret dans nos métiers et dans leurs conditions d'exercice », écrivait le collectif, qui se dressait contre la pratique de la « post-édition ».

Cette dernière fait du traducteur humain un relecteur de la production automatique de l'IA, avec les pertes qualitatives imaginables : réduction des champs lexicaux, reproduction de schémas existants, biais sexistes ou racistes, multiplication des erreurs, dépenses énergétiques importantes... La logique productiviste (traduire et publier plus de titres, à un coût moindre) ne se soucie guère de la qualité ou de la singularité.

Les libraires comme alliés

Le collectif En Chair et En Os s'est adressé plus particulièrement aux librairies, en mettant à disposition affiches, flyers et tracts expliquant la situation et l'intérêt, pour les professionnels du livre, de s'engager contre un usage déraisonné de l'intelligence artificielle générative.

D'après le collectif, les libraires pourraient rapidement ressentir les effets d'une généralisation de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'édition. Ainsi, il promet « toujours plus de titres à l'office », alors que la surproduction de livres est déjà pointée du doigt par les libraires, les laissant souvent dans l'incapacité de réaliser correctement leur travail de sélection et de valorisation.

À LIRE - Le Contre-sommet de l'IA raconté en bande dessinée

D'après le groupement de traducteurs et traductrices, la massification ira de pair avec une qualité passable, mais aussi une uniformisation des textes traduits : « [S]i tous les textes se ressemblent et se répètent, où trouver encore la surprise, le dépaysement, la joie dans la lecture ? »

Pour s'engager, les libraires sont invités par le collectif à « refuser à l'office ou retourner les ouvrages générés, traduits ou illustrés par intelligence artificielle générative, avec ou sans post-édition », mais aussi et surtout à mettre en avant les noms des traducteurs et traductrices, ainsi qu'à valoriser leur travail et leur rôle dans l'écosystème du livre.

Le document complet, destiné aux libraires, est accessible ci-dessous.

Photographie : Collectif En Chair et En Os

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com