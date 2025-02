Ce manifeste féministe qui fait trembler patriarcat et capitalisme

Les féministes t’encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir trans-pédé-gouine d'Alex Tamécylia : un manifeste radicalement tendre…

Ce long titre, emprunté à un télé-évangéliste rigoriste et sans doute misogyne, interpelle et intrigue. Construit comme un ovni littéraire qui allie politique, poésie et brûlot, c’est une véritable révolte contre la société patriarcale qui a créé une société capitaliste et qui considère la femme comme un outil de reproduction et de pérennité de ce système.

Avec fougue, elle pourfend avec intransigeance et humour les idées reçues, flanque de nombreux coups de pied aux derrières aux bien-pensants, caricature au passage ses semblables, les lesbiennes. Elle dénonce le sexisme et l’esclavagisme dont sont victimes les jeunes filles, puis les femmes, dont les hommes ne considèrent que leur statut de mère et non plus d’individu à part entière.

Tout pour leur gueule

Manifeste engagé et enragé, il n’épargne personne et surtout pas la gent masculine (« Problématique et nuisible, le mâle si prévisible que même lorsque tu n’attends rien il réussit à te décevoir. »), car le patriarcat n’est pas un système égalitaire : les hommes ne souhaitent pas partager le pouvoir. Alors il faut renverser la tendance, redéfinir l’économie, car « [l]e salariat est l’hétérosexualité du travail » et penser que l’impôt sur le revenu est uniquement destiné à une contribution forcée à financer le modèle existant.

Alex Tamécylia passe en revue les thématiques queers et féministes, en commençant par les violences faites aux femmes et le ton accusateur des hommes qui s’interrogent sur le silence de celles-ci face aux violences : « en creux la question c’est pourquoi tu ne continues pas de te taire ». L’homme culpabilise plus facilement qu’il n’aide ; « comme si c’était toi qui le mettais en prison plutôt que ses actes ».

Autre thème aliénant pour les femmes : le mariage. Institution liberticide qui enchaîne la femme au statut d’épouse et donc de mère. Seule solution pour se sauver du patriarcat : être lesbienne. Mais en l’absence de modèle, l’identification est difficile, « cette absence permet d’imaginer, d’inventer pour chaque lien une façon d’exister ».

L’amour est donc à réinventer, un amour queer, mais attention, pas en mode lesbienne soumise aux clichés des hétérosexuels curieux qui visitent Lesbos ou Mykonos en visiteurs de zoo, non, lesbienne queer ultra pour sortir de sa zone de confort afin de foutre en l’air une société trop sclérosée.

Change d'avis, pas de problème

Combative, rageuse, l’autrice qui tutoie son lectorat n’oublie pas les femmes dont on ne parle pas, celles qu’on croise avec indifférence, celles qui n’osent ni parler ni oser penser. Magnifiques portraits de ces anonymes qui démontrent une plume généreuse, tendre et lucide.

Texte radical mélangé de poésie urbaine, contemporaine, trash, électrique, les adjectifs manquent pour donner une juste valeur à ce texte qui dérange autant qu’il fascine. Écrite sous forme de poème inclusif, sa lecture est exaltante, un peu de fraîcheur et d’autodérision sont nécessaires pour penser autrement.

Alex Tamécylia termine par ces mots :

« Tout ce qui brûle est poésie/alors quitte ton mari/baise tes meilleur.e.s ami.e.s/tue l’ange du foyer/détruis le capitalisme/sois transpédé. e gouine/et reste féministe. »

Et ne jamais oublier un précepte répété dans le livre : « Tu as le droit de ne pas d’accord avec tout ce que tu penses ».

On aime Alex Tamécylia, rien que pour ça !

Par Christian Dorsan

