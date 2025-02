Stephen King et Maurice Sendak réunis autour d'Hansel et Gretel

Une adaptation du conte des frères Grimm Hansel et Gretel par Stephen King, dont la renommée est au moins mondiale, avec les illustrations de Maurice Sendak, primé par la médaille Caldecott pour Where the Wild Things Are (Max et les Maximonstres, trad. Bernard Noël) voici qui ressemble en soi à un conte de fées.

Cette collaboration inattendue réunit deux figures majeures de la littérature qui ne se sont pourtant jamais rencontrées. L'ouvrage sera publié simultanément aux États-Unis et au Royaume-Uni par Hodder Children’s Books. Tous deux réinventent avec audace le célèbre conte des frères Grimm. Mais le lecteur retrouvera-t-il son chemin ?

Avec une introduction exclusive de Stephen King, cet ouvrage somptueux a été réalisé en collaboration étroite avec la Fondation Maurice Sendak. Un livre d’histoires captivant, parfait pour les amateurs de King, de Sendak et des contes intemporels des frères Grimm. Sauf que les deux hommes ne se sont jamais rencontrés.

Par-delà les frontières

Le projet a été initié par la Maurice Sendak Foundation, qui veille à préserver et faire vivre l’héritage du célèbre illustrateur. Sendak, décédé en 2012, avait réalisé en 1997 des esquisses pour les décors et costumes d’une adaptation lyrique du conte par Engelbert Humperdinck. Ce sont ces dessins qui ont inspiré King dans sa réinterprétation de l’histoire.

« Quand on m’a proposé d’écrire une nouvelle version de Hansel et Gretel, j’étais intéressé », a déclaré l’auteur de Carrie et The Shining, cité par l'Associated Press. « Mais c’est en découvrant les illustrations de Sendak que j’ai décidé de tenter l’expérience. Deux de ses images en particulier m’ont marqué : l’une représente la sorcière sur son balai, transportant un sac d’enfants kidnappés ; l’autre montre la célèbre maison en pain d’épices se transformant en un visage terrifiant », indique le Roi de l'Horreur.

Et d'ajouter : « J’ai pensé : “Voilà à quoi cette maison ressemble réellement, un démon malade de péchés, dont le véritable visage n’apparaît que lorsque les enfants tournent le dos.” J’ai eu envie d’écrire ça ! »

Terreur et enfance

King voit dans ce conte un condensé de ce qui fait l’essence des histoires pour enfants. « C’est l’archétype du conte de fées : une apparence ensoleillée, un cœur sombre et terrible, et des enfants courageux et ingénieux. D’une certaine manière, j’ai toujours écrit sur des enfants comme Hansel et Gretel. »

Lynn Caponera, directrice générale de la Maurice Sendak Foundation, considère cette collaboration comme une évidence : « Stephen King est, après les frères Grimm, le maître incontesté des histoires effrayantes, et un auteur remarquable. Nous ne pouvions rêver d’un meilleur accord. »

Une passion ancienne et avouée

Sendak lui-même avait exprimé, en 1997, son admiration pour Hansel et Gretel, le qualifiant de « conte le plus profond du répertoire des Grimm ». Dans une interview publiée en 2003 dans The Art of Maurice Sendak, il ajoutait : « La plupart des contes des Grimm parlent d’enfants héroïques. Mais Hansel et Gretel sont les plus héroïques de tous. C’est l’histoire la plus dure du monde, et elle effraie les gens, mais elle est célèbre parce qu’elle est profondément vraie. »

HarperCollins a acquis les droits nord-américains du livre auprès de la Maurice Sendak Foundation et de Liz Darhansoff, de l’agence Darhansoff & Verrill, représentant Stephen King.

L’ouvrage est édité par Nancy Inteli, vice-présidente et éditrice chez HarperCollins Children’s Books, et par Megan Ilnitzki, éditrice exécutive. Inteli décrit le livre comme « un dialogue intemporel entre Maurice Sendak, Stephen King et les frères Grimm, transcendant le temps, l’espace et même la mort ». Ilnitzki souligne quant à elle que, « comme dans les œuvres de King et Sendak, Hansel et Gretel illustre la force, le courage et la résilience des enfants face aux terreurs du monde ».

Avec cette adaptation, King et Sendak proposeront une version sombre et fascinante du conte classique, une nouvelle lecture à la fois ancrée dans la tradition et résolument moderne. « Tous deux sont des virtuoses de leur art. L’adaptation habile de King se dévoile comme s’il regardait par-dessus l’épaule de Maurice », poursuit Lynn Caponera.

King, âgé de 77 ans, est largement reconnu comme un maître de l’horreur, et nombre de livres devenus des films très appréciés. Au cours de sa longue carrière, King a publié 65 romans et nouvelles, et s’est également étendu aux genres policier, de science-fiction, fantastique et mystère. Mais le conte de fées reste une première…

Illustration : un des dessins de Maurice Sendak, envoyé à Stephen King © HarperCollins

Par Cécile Mazin

Par Cécile Mazin