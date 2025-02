Un concours d'écriture autour de romans animalistes chez Evalou

Depuis leur création, en 2017, les Éditions Evalou se sont spécialisées dans la publication d’ouvrages dédiés à la cause animale. Après plusieurs années à sensibiliser les jeunes lecteurs à travers des albums et des bandes dessinées, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape avec la publication de romans animalistes.

En 2025, plusieurs titres verront le jour, mettant en avant des récits engagés sur la protection animale, l’écolo-activisme, la captivité, l’alimentation végétale ou encore la défense du vivant. Pour accompagner ce lancement, nous ouvrons un grand concours d’écriture !

Les Éditions Evalou lancent un concours destiné à révéler de nouvelles voix dans la littérature engagée. Ce concours s’adresse aux auteurs et autrices souhaitant écrire un roman animaliste, mettant en lumière la condition animale à travers une histoire forte et inspirante.

Les candidatures seront ouvertes à partir du 15 février 2025 et pourront être déposées jusqu’au 15 septembre 2025. À l’issue de cette sélection, le lauréat se verra attribuer une récompense de 500 euros ainsi qu’une publication au sein de la collection Lectures Animalistes des Éditions Evalou.

Cette collection a pour vocation de sensibiliser les jeunes lecteurs aux enjeux liés à la défense des animaux. De plus, une partie des ventes du livre primé sera reversée à l’association One Voice, qui œuvre pour les droits des animaux.

Les manuscrits seront évalués par un jury composé de professionnels engagés aussi bien dans la littérature que dans la cause animale.

Ce jury sera constitué de Sophie Noël, autrice jeunesse engagée et première contributrice à la collection Lectures Animalistes ; Nicolas Gary, directeur de publication d’ActuaLitté, média de référence en actualité littéraire ; Emilien Cousin-Hamelal, fondateur du Prix Maya, qui récompense les ouvrages dédiés à la cause animale et organisateur de la Vegan Place Tour ; Christophe Marie, auteur de Lutter contre la souffrance animale — Pour une Europe des animaux et de Animaliste ; ainsi que Gropapa, éditeur et auteur de la série Captain Paul, inspirée de Paul Watson.

Pour participer, les candidats doivent rédiger un roman animaliste d’au moins 200 000 signes, accompagné d’un synopsis. Le manuscrit devra être soumis au format PDF via le formulaire accessible à l’adresse suivante.

Ce concours représente une opportunité unique pour les auteurs engagés de faire entendre leur voix et de contribuer, par la littérature, à la sensibilisation et à la défense des animaux.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com