Amazon ferme son unique entrepôt au Québec, raremen un bon signe

En 2020, Amazon a inauguré l'entrepôt DXT4 à Laval, au Québec, marquant une étape significative dans l'expansion de ses opérations canadiennes. Ce centre de distribution, situé au 5555 Ernest-Cormier, s'étendait sur 257 000 pieds carrés et comprenait des espaces de bureaux ainsi qu'une salle de repos. Sa conception permettait le stationnement intérieur de 114 fourgonnettes de livraison, facilitant ainsi le tri et l'expédition des colis vers les clients de la région.

Syndicalisation historique et tensions croissantes

En mai 2024, l'entrepôt DXT4 est devenu le premier site d'Amazon au Canada à se syndiquer, après que le Tribunal administratif du travail a accrédité officiellement le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval–CSN. Cette syndicalisation faisait suite à des préoccupations des employés concernant les conditions de travail, notamment le rythme effréné, des mesures de santé et de sécurité jugées insuffisantes, et des salaires inférieurs à la moyenne du secteur.

Cependant, en janvier 2025, Amazon a annoncé la fermeture de l'ensemble de ses sept entrepôts au Québec, y compris le DXT4, entraînant la suppression de 1 700 emplois permanents et 250 postes temporaires. La multinationale a justifié cette décision par une réévaluation de ses opérations dans la province, optant pour un retour à un modèle de livraison par des tiers, similaire à celui en place avant 2020.

Cette fermeture a suscité des réactions vives, notamment de la part de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui y a vu une mesure antisyndicale. La présidente de la CSN, Caroline Senneville, a exprimé son indignation face à cette décision, la qualifiant de "gifle" pour les travailleurs québécois. Elle a également souligné que cette action pourrait dissuader d'autres employés d'Amazon au Canada de se syndiquer.

Fermeture des entrepôts et controverses

En réponse aux allégations liant la fermeture de ses entrepôts au Québec à la syndicalisation de l'entrepôt de Laval, Amazon a fermement nié toute corrélation. La porte-parole d'Amazon, Barbara Agrait, a déclaré que cette décision faisait suite à « un récent examen de nos activités au Québec » et visait à « offrir le même excellent service et de faire réaliser encore plus d’économies à nos clients à long terme ».

Elle a ajouté que l'entreprise reviendrait à un modèle de livraison par des tiers, similaire à celui en place avant 2020, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts, rapportait Noovo.

Cette déclaration intervient alors que des voix syndicales et politiques expriment des préoccupations quant aux motivations réelles derrière cette fermeture. La présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Caroline Senneville, a qualifié cette décision de « gifle » pour les travailleurs québécois, suggérant que la multinationale préfère se retirer du Québec plutôt que de négocier une convention collective avec le syndicat récemment formé à Laval.

Par ailleurs, le ministre canadien de l'Innovation, François-Philippe Champagne, a exprimé sa « consternation et frustration » face à cette annonce, soulignant que « ce n'est pas ainsi que les affaires se font au Canada ».

Malgré ces critiques, Amazon maintient que sa décision est purement stratégique et opérationnelle, visant à optimiser ses services et à réaliser des économies pour ses clients, sans lien avec les efforts de syndicalisation au sein de l'entreprise.

Crédits photo : Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Amazon Laval–CSN

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com