Scarlett - Mission spéciale

Voici une mini-série de cinq numéros publiée en 2024 par Image Comics, s'inscrivant dans l'univers partagé Energon Universe de Skybound Entertainment. Écrite par Kelly Thompson, saluée pour son travail sur Captain Marvel et Birds of Prey, et illustrée par Marco Ferrari, cet album série offre une plongée vivifiante dans le monde de l'espionnage et de l'action.

Scarlett, Madame Scarlett

Le récit suit Shana "Scarlett" O'Hara, une agente redoutable des G.I. Joe, qui s'infiltre dans le clan Arashikage pour récupérer une arme d'une puissance incommensurable.

Thompson dote Scarlett d'une personnalité forte et nuancée, mêlant détermination implacable et vulnérabilité émotionnelle, notamment à travers sa relation complexe avec Jinx, une ancienne alliée. Les critiques soulignent la capacité de Thompson à équilibrer action intense et développement profond des personnages, rendant Scarlett à la fois redoutable et attachante.

L'art de Marco Ferrari complète parfaitement le scénario, avec des scènes d'action dynamiques et des designs de personnages distinctifs. Les critiques notent que son style artistique, associé aux couleurs de Lee Loughridge, capture efficacement l'essence des séquences d'espionnage et de combat rapproché, bien que certaines scènes d'action manquent parfois de fluidité.

Sympa pour les fans de récits d'espionnage et d'action, le récit manque certainement de liens plus tissés (ou mieux tissés) avec l'univers des G.I. Joe et des Transformers – postulat de base de ces albums.

Sauf que tant pis : la narration engageante et la profondeur des personnages l'emportera facilement sur les impératifs de contexte et de filiation. On a ici une protagoniste féminine forte et des illustrations percutantes, et un rythme bien senti, d'un bout à l'autre. Alors oui, une héroïne badass qui dézingue à tout va, mais personne ne boudera son plaisir sur ce point.