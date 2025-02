Face B, une nouvelle revue sur les identités et la langue en France

Bissai Media est un média engagé qui explore les thématiques liées à la migration, aux identités et aux questions sociétales. À travers ses publications, il donne la parole à des individus et des communautés souvent marginalisées, afin de valoriser leurs expériences et nourrir le débat public.

À l’occasion du Black History Month en février, le premier numéro de Face B met en avant des récits de transmission et d’appartenance, en se concentrant sur l'identité noire et africaine. Ces témoignages explorent la manière dont les langues de la diaspora façonnent les parcours et les identités.

Langue et identité : axes d’exploration

La revue s’organise autour de quatre chapitres, qui abordent la langue sous différents prismes : en tant qu’outil de transmission, vecteur d’identité, moyen d’assimilation et espace de réappropriation personnelle. À travers des récits de descendants d’immigrés, Face B interroge la relation à la langue française et aux langues d’origine dans le cadre familial et social.

Les témoignages recueillis révèlent les difficultés de préservation des langues maternelles au sein des familles immigrées, souvent confrontées aux exigences d’intégration et aux représentations sociales dominantes. Plusieurs récits mettent en lumière les discriminations et les incompréhensions liées aux accents et aux parcours plurilingues.

« L’exemple le plus flagrant, c’est lors de démarches administratives, le fonctionnaire qui part du principe que mon père ne comprend rien parce que certains mots lui manquent. Il ou elle se met alors à utiliser un ton infantilisant et s’adresse à moi au lieu de s’adresser directement à mon père. » – Maimouna, Soninké et Bambara, entre 18 et 25 ans.

« J’ai l’impression de ne pas assez bien maîtriser la langue française pour être française, ni le libanais pour être reconnue comme libanaise. J’ai souvent l’impression de ne pas être légitime ou d’être une “fausse libanaise”. Bien connaître ma langue est une forme de validation. » – Sarah, Libanaise, entre 18 et 25 ans.

Une enquête sur les discriminations liées aux langues

En complément des témoignages, Face B s’appuie sur une enquête menée par Bissai Media auprès de 107 personnes. Parmi elles, 34 % indiquent que leurs parents ont déjà été confrontés à des discriminations liées à leur accent.

Sur un panel plus large de 298 répondants, 78 % déclarent avoir subi des moqueries ou des critiques en raison de leur accent lorsqu’ils parlent leur langue d’origine. Ces données, recueillies au cours des étés 2022 et 2023, permettent de mieux cerner les enjeux sociaux liés à la langue et à l’intégration.

Avec cette première publication, Face B propose une réflexion sur le rôle de la langue dans la construction identitaire et met en lumière les défis rencontrés par les communautés issues de la migration en France.

