Flex office : l'Inspection du Travail rappelle les règles à Editis

Nommée depuis décembre 2023 directrice des ressources humaines adjointe groupe, en charge des métiers d’édition (Littérature, SEJER), Dorothée Vincent officie donc comme présidente du CSE. À ce titre, le courrier de l’Inspection du Travail lui était adressé spécifiquement, avec son lot d’interrogations.

On a noté deux, ou trois choses...

De fait, le courrier de l'Inspection du Travail soulève des enjeux de santé, de sécurité et d’ergonomie liés à l’introduction d’une organisation du travail en flex office [bureaux partagés, NdR] et à l’aménagement des postes de travail. Il pointe également des lacunes dans la communication et l’information préalable du CSE, ce qui compromet son rôle de consultation et de vigilance.

L’une des principales préoccupations soulevées concerne l’insuffisance d’informations communiquées au CSE avant la réunion du 17 janvier 2025. L’absence de documents détaillés, notamment d’un micro-zoning permettant de visualiser l’aménagement des postes de travail, empêche le comité d’exercer pleinement son rôle. L’auteur du document rappelle que « les membres du CSE n’avaient reçu aucun micro-zoning leur permettant de visualiser l’aménagement des postes de travail ».

Si la réglementation ne rend pas obligatoire la communication préalable de ces documents, il est toutefois d’usage de fournir aux élus les éléments nécessaires à l’émission d’un avis éclairé. En l’absence de ces informations, l’expert habilité désigné pour analyser les impacts du projet ne peut pas mener à bien sa mission.

Or, comme le stipule l’article R.2315-45 du Code du travail, « l’expert peut demander toutes les informations qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission dans un délai de 3 jours à compter de sa désignation et l’employeur dispose d’un délai de 5 jours pour lui répondre ».

L’adoption du flex office présente trois types de risques :

• Psychosociaux, liés au manque de repères fixes, au bruit et à la perte de son espace (« absence de maîtrise de son environnement, collègues, bruit, visibilité par les autres ») tout en identifiant les besoins fondamentaux « la confidentialité, la concentration, la communication, l’usage du papier et les besoins de stockage ».

• Musculosquelettiques (TMS), puisque contrairement aux bureaux fixes, où chaque salarié adapte la hauteur de son siège, la position de son écran ou encore l’intensité de son éclairage, le flex office limite considérablement ces ajustements. Ainsi, ce modèle de travail « rend notamment moins personnalisable les réglages du plan de travail, du fauteuil, de l’écran et de l’éclairage ».

• Biologiques, en raison du partage des espaces et des surfaces de travail favorisant la transmission d’agents infectieux. Un aspect particulièrement préoccupant dans un contexte de prévention des maladies professionnelles et de maintien d’un environnement de travail sain.

En outre, l’aménagement doit être conçu avec une certaine flexibilité, permettant d’adapter les espaces de travail aux évolutions des usages réels. L’auteur du document insiste sur l’importance de prévoir des ajustements possibles en fonction des besoins des salariés et d’envisager un retour en arrière si l’organisation en flex office ne répond pas aux attentes.

Pour votre bonne information

Comme le souligne l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), il convient de « prévoir des marges de manœuvre pour ajuster le projet à la réalité de l’activité et pouvoir le faire évoluer en fonction de l’usage réel, voire pouvoir revenir en arrière si cela s’avère nécessaire » (Hygiène & Sécurité du travail n° 265, décembre 2021).

Les observations formulées soulignent donc globalement un défaut d’anticipation et de concertation dans le projet de réaménagement des locaux — un point qui a récemment conduit les salariés de Sejer à une grève, le 12 février. Il insiste sur l’importance d’une communication transparente avec le CSE, la nécessité d’intégrer des normes ergonomiques et sanitaires, et la prise en compte des risques du flex office.

De même, l'implication des salariés à la conception du projet serait un élément clé pour assurer son efficacité. Pour l'Inspection du Travail, il est impératif d’associer les salariés et leurs représentants à chaque étape du projet, car ils possèdent une expertise précieuse sur leur propre travail. De quoi anticiper les difficultés et apporter des solutions adaptées aux réalités du terrain.

Et quelques rappels

Et de renvoyer à la littérature portant sur ces différentes questions, ainsi qu’aux normes en vigueur — que ce soit pour l’intensité lumineuse ou les ratios de superficie allouée. En effet, la surface minimale recommandée par salarié est de 10 m², que ce soit en bureau individuel ou collectif. De plus, l’espace nécessaire pour s’asseoir doit être d’au moins 1 mètre.

Quant aux bureaux en open space, on limitera les effectifs à 10 personnes, prévoira une largeur d’au moins 90 cm entre la circulation principale et les postes de travail ou encore, évitera les implantations en face-à-face sans séparatifs pour préserver des échappées visuelles. Et ainsi de suite.

Chose intéressante, l’inspectrice ayant signé ce courrier concluait en demandant explicitement demandé que ces remarques soient transmises aux CSE des filiales concernées. Et ce, « afin qu’ils puissent être informés du contenu de ces observations relatives à la santé et à la sécurité conformément aux dispositions de articles L.4711-4 et R.2315-23 du code du travail ».

Mais les intéressés auront malgré tout de même dû réclamer le courrier auprès de l'autre DHR adjointe... Depuis le début de ce mouvement social, la direction se refuse à commenter la situation, malgré nos différentes relances.

La directrice générale, Catherine Lucet, répondait dans un courrier à celui que les salariés lui avaient adressé, en partageant son optimisme. « Quant à la période des travaux et de télétravail renforcé, elle s’organise actuellement sur la base du recensement des besoins des personnes et des équipes ; les modalités seront présentées et communiquées cette semaine en CSE pour échanges et enrichissements. »

Et de conclure : « Parce que je vous connais presque toutes et tous, je sais votre force, votre talent, votre cohésion, ce qui me rend confiante dans notre avenir. » De quoi rappeler le sketch de cet humoriste, au début des années 90 : “Je vais bien, tout va bien”...

