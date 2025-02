L'agneau égorgera le lion : quand l'horror-folk se met au service d'un récit engagé

Connue pour ses œuvres allant du folk-horror à l’anarcha-queer (j’en parlerai un peu plus tard), Margaret Killjoy est également une figure importante du milieu anarchiste et antifasciste. En 2018, elle fonde le groupe de black metal féministe Feminazgûl, dont le premier album est sorti en 2020.

L’agneau égorgera le lion a été nommé pour le Prix Shirley-Jackson en 2017, et sa suite, Les morts posséderont la Terre (trad. Mathieu Prioux), est nommée pour 31e Prix Lambda Literary dans la catégorie science-fiction, fantasy et horreur LGBTQ.

L’intrigue de L’agneau égorgera le lion porte sur Danielle Cain, une jeune femme qui arrive à Freedom à la recherche de réponses après le suicide de son ami Clay. Elle découvre que la ville est protégée par une créature surnaturelle : un cerf rouge sang doté de pouvoirs terrifiants. Ce cerf, nommé Uliski, en plus d’être un symbole de protection pour la communauté, joue un rôle central dans la dynamique de pouvoir de la ville.

Après une centaine de mètres et deux ou trois virages, alors que les arbres se faisaient suffisamment larges pour plonger toute la route dans l’ombre, j’ai remarqué un cerf sur la bande d’arrêt d’urgences en train de tirer quelque chose situé au sol. L’animal était écarlate. Rouge sang. Je ne savais même pas qu’il existait des cerfs de cette couleur. J’ai traversé la chaussée pour ne pas le déranger, mais je n’ai pas pu m’empêcher de le fixer. Un lapin était étendu devant lui, mort, le ventre à l’air, la cage thoracique grande ouverte. Alors, le cerf a levé la tête dans ma direction, du sang carmin gouttant de son museau rouge.

L’un des premiers aspects remarquables de ce roman est la construction de l’univers. Killjoy crée une société unique avec Freedom, une petite ville où des individus ont formé une communauté anarchiste qui rejette les structures hiérarchiques et autoritaires. Ce cadre, inspiré par des idéaux de justice sociale et de liberté, fonctionne comme un microcosme des luttes des sociétés contemporaines. Freedom est un lieu où la liberté est valorisée, mais se trouve également miné par des tensions internes, rappelant que l’anarchie n’est pas une panacée. La complexité du monde qu’elle dresse, entre utopie et dystopie, est l’un des points forts du récit.

Le contraste entre l’idéalisme politique et la violence sous-jacente de la situation rappelle des thèmes présents dans les critiques de l’idéalisme politique : l’idée que la liberté et l’autonomie, bien qu’essentielles, conduisent à l’émergence de nouvelles formes de domination ou de contrôle. le roman questionne ce qu’il se passe quand la liberté est poussée à ses extrêmes, et que la stabilité de la communauté est maintenue par la peur d’un pouvoir surnaturel.

L’intrigue mêle habilement des éléments d’horreur et de folklore (genre du folk-horror). La créature magique, un cerf puissant qui protège la ville, agit comme une métaphore du contrôle caché et de la menace sous-jacente de la violence. Au début, il semble être un simple protecteur, mais au fil du récit, il devient un symbole de la manière dont les idéaux libertaires peuvent se retourner contre les membres de la communauté.

Ce cerf incarne l’idée que la liberté peut devenir un fardeau si elle est mal gérée. Ce pouvoir magique n’est donc pas un simple outil de protection, mais un moyen de maintenir l’ordre dans un monde censé être exempt de toute hiérarchie.

La protagoniste, Danielle, est une figure complexe. À la recherche de réponses, elle navigue dans un environnement imprégné de tensions, mais elle est aussi une figure qui incarne une certaine forme de résistance, à la fois personnelle et collective. Son caractère, bien construit et sensible, permet au lectorat de s’identifier aisément à son parcours au sein de la communauté de Freedom.

Je reportais systématiquement ma venue parce que Clay voyageait pour trouver un foyer, alors que pour moi, c’était le voyage mon foyer. Lui, il voulait trouver une destination ; moi, j’en avais peur. Peur d’un endroit qui me détournerait de la route. Prendre racine, ça me terrifie plus que tout.

La dimension queer du roman est également importante. La relation que Danielle entretient avec son identité, sa sexualité et ses liens avec d’autres personnages ajoute une richesse supplémentaire au texte.

L’œuvre de Killjoy est marquée par son engagement à explorer les différentes formes d’identités de genre et sexuelles dans ses personnages. Cela lui permet d’inclure les idées de l’anarcha-queer, une école de pensée anarchiste qui défend la révolution sociale comme émancipation du patriarcat et de toutes les formes de discriminations portées sur le genre.

L’aspect queer du récit ne se limite donc pas à une simple représentation ; il interroge les différentes possibilités de subversion sociale à travers les relations humaines et met en lumière la fluidité et la diversité des expériences individuelles dans un monde figé par des normes rigides.

La plume de Margaret Killjoy est immersive et percutante. Le ton oscille entre réalisme social et mysticisme, conférant à l’ensemble une structure narrative qui sort des sentiers battus. Bien que le style soit accessible, l’autrice n’hésite pas à confronter ses lecteurices à des questions complexes et parfois inconfortables.

Le rythme est soutenu, de par la brièveté du texte, avec des moments de tension croissante qui ne donnent pas de répit aux protagonistes comme au lecteurices.

Malgré sa concision, L’agneau égorgera le lion est un texte réfléchi et engagé, par son exploration des thèmes de pouvoir, de résistance et de liberté. C’est une œuvre qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui invite à une réflexion plus large sur les idéaux politiques et la nature humaine. Le récit de Killjoy est à la fois un appel à la subversion et une vive critique des utopies politiques.

Par Anne-Charlotte Mariette

