Polar Beer 2 : en mars, préférez le zinc à la banquise

La Brasserie de l’Être est un acteur économique indépendant, culturel et social central du 19e arron- dissement de Paris. Elle existe depuis 2014 et travaille selon des savoir-faire artisanaux, bio et locaux (sous le double cahier des charges Nature et Progrès et Agriculture Biologique). Aujourd’hui actrice incontournable de l’ESS à Paris, elle est reconnue à l’échelle nationale Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).

La brasserie s’est aussi engagée comme un véritable acteur culturel de l’arrondissement en organisant des salons du livre, conférences, débats, sorties d’ouvrages... Elle crée un lieu d’émulation intellec- tuelle et de rencontres entre habitantes et habitants du qu artier et public sensibles aux thématiques qu’elle met en avant.

Le salon Polar Beer s’attache à proposer une programmation accessible à tous les publics, en intégrant des activités adaptées aux familles, telles que des ateliers pour enfants et des jeux de société. L’événement s’inscrit également dans une démarche d’utilité sociale, en favorisant le dynamisme local, la mixité sociale et les initiatives solidaires. Gratuit et ouvert à tous, il encourage les habitants du quartier et des environs à venir échanger et partager des moments conviviaux.

L’accessibilité est au cœur de l’organisation, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de fragilité – qu’il s’agisse de difficultés financières, d’isolement ou de mobilité réduite. Contrairement à un musée ou à un salon du livre institutionnel, ce rendez-vous se veut plus inclusif et moins intimidant, offrant une programmation gratuite tout au long de la journée, à l’exception des espaces de restauration.

Les deux précédentes éditions ont rencontré un vif succès, tant par la qualité des interventions que par l’accueil réservé au public. Le salon réunit à la fois les habitants du quartier et les amateurs de littérature, en particulier de roman policier.

Paris ne disposant plus d’un salon dédié à ce genre depuis plusieurs années, cet événement vient combler un manque, en s’installant dans un arrondissement qui ne propose plus de rendez-vous littéraires de cette ampleur. S’il cible en priorité les quartiers Crimée - Bassin de la Villette et Villette - Rosa Parks, il attire également un public venu de toute la capitale et de la banlieue, bénéficiant d’une certains couverture médiatique.

Longtemps perçue comme un "mauvais genre", la littérature policière est ici mise en avant pour sa capacité à toucher un large lectorat tout en abordant des thématiques sociales et environnementales majeures. La programmation met ainsi l’accent sur des ouvrages qui explorent des enjeux contemporains avec une forte dimension historique et sociétale.

Chaque année, Polar Beer accueille une quinzaine d’auteurs et autrices venus de tout le territoire, avec une attention particulière portée aux écrivains d’Île-de-France. En 2024, douze des dix-sept auteurs invités sont issus de la région parisienne, dont certains du 19e arrondissement, à l’instar de Danü Danquigny (éditions Gallimard), Karim Miské et Marek Corbel. Parmi les maisons d’édition représentées cette année figurent Albin Michel, les éditions de l’Aube, Les Avrils (Delcourt), Caïman, Cairn, Dalva, Edevcom, Aux forges de Vulcain, Gallimard, La Manufacture de livres, le Quartanier, Rivages et Le Seuil.

