Trois nuits avec Musset : on ne tourne pas autour du “Pau”

La pièce de théâtre Éponine se penche sur le destin tragique d'un personnage souvent oublié des Misérables de Victor Hugo. Fille des aubergistes Thénardier et sœur de Gavroche, Éponine est une jeune fille de seize ans qui se bat pour survivre dans les rues de Paris. Entre ombres et lumières, elle incarne la dualité inhérente à chaque être, à la fois grotesque et sublime, gouailleuse et sensible, terrible et émouvante.