Frais de port : Rachida Dati “salue” l'avis du médiateur du livre

Dans un avis publié ce mercredi 12 février, le médiateur du livre a rendu son verdict concernant la gratuité des frais de port des livres retirés par des clients dans « un commerce de vente au détail de livres ». Cette exemption à l'obligation de facturer un montant minimum des frais de port de 3 €, instaurée par la loi Darcos, venait protéger la pratique du « cliqué-retiré », répandue en librairies et généralement appréciée des clients.

En novembre 2024, Amazon avait misé sur une interprétation plutôt audacieuse de la loi, en considérant que les supermarchés et hypermarchés qui vendaient des livres pouvaient être considérés comme « un commerce de vente au détail de livres ». Le cybermarchand annonçait alors la livraison gratuite des ouvrages dans 2500 points de retrait, comprenant des services au guichet, mais aussi des casiers automatiques de retrait.

Dans son avis, le médiateur du livre, Jean-Philippe Mochon, a donné partiellement raison — ou partiellement tort, c'est selon — à Amazon, en considérant que « la mise en place de points de retrait gratuit par un “pure player” de la vente en ligne semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres ». Il énumérait les conditions suivantes pour garantir la légalité de la pratique :

• que le retrait soit véritablement effectué dans le commerce de vente au détail de livres,

• que ce commerce vende effectivement des livres,

• que le vendeur en ligne puisse justifier du respect des conditions posées par la loi.

Le retrait dans les casiers automatisés (« lockers »), pour sa part, était retoqué par le médiateur du livre.

Amazon déçu, les libraires heureux

Réagissant très rapidement à la publication de l'avis du médiateur du livre, Amazon soulignait que « la livraison de livres peut être gratuite lorsque le retrait est effectué dans tout magasin qui vend des livres, tel que cela est prévu par la réglementation en vigueur et pratiqué par Amazon et de nombreux acteurs de la grande distribution et des grands magasins spécialisés comme Fnac et Cultura ».

Cependant, la multinationale américaine pointait son désaccord avec les conclusions portant sur les casiers automatisés, fruits, selon elle, d'« une lecture biaisée du droit applicable ».

De son côté, le Syndicat de la librairie française (SLF), un des grands soutiens de la loi Darcos, « se félicite de l’avis rendu par le Médiateur du livre », d'après un communiqué de l'organisation. Plus loin, il « rappelle que le débat actuel sur les frais de livraison de livres met en jeu le respect et la pérennité du prix unique du livre, dispositif vital pour maintenir les équilibres du marché du livre ainsi que la richesse et la diversité de la création éditoriale que les libraires ont à cœur de porter auprès des lecteurs sur l’ensemble des territoires où ils sont implantés, des grandes métropoles à de très nombreux villages et bourgs en passant par les villes moyennes et petites ».

La ministre de la Culture, dans son propre communiqué, estime également que l'avis vient « conforter la loi Lang [...] et ses effets pour préserver la diversité éditoriale par une concurrence équitable entre les différents canaux de vente du livre afin d'éviter une concentration excessive au bénéfice de l'un d'entre eux ».

Elle ajoute qu'un rapport d'évaluation de la tarification minimale sera remis par le Parlement au gouvernement à l'automne prochain. Faisant référence à une étude commanditée par les détaillants de livres, elle relève que la tarification minimale des frais de port n'aurait pas débouché sur une baisse des ventes de livres, et aurait bénéficié aux librairies. Des données qu'Amazon conteste : des études que la firme avait elle-même commandées assuraient le contraire...

Revoir la loi Darcos ?

Dans son communiqué, le Syndicat de la librairie française avance qu'« il ne faut pas exclure la possibilité de préciser la loi Darcos sur ce point afin que son objectif de rééquilibrage de la concurrence entre les grandes plateformes en ligne et les commerces physiques indépendants puisse produire pleinement son effet ».

Autrement dit, il s'agirait de revoir la loi, par un amendement qui limiterait les possibilités laissées aux « pure players » et autres plateformes. Sollicitée à ce sujet, la sénatrice Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) ne nous a pas répondu.

Avant d'amender, il est probable que le gouvernement attendra le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interrogé par le Conseil d'État sur la légalité de l'encadrement des frais de port du livre au regard du droit européen. En juin 2023, la filiale française d'Amazon avait déposé en effet un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel auprès du Conseil d'État.

Rachida Dati se tourne pour sa part vers les conditions d'application de la loi, en soulignant le fait que les points de retrait utilisés par des vendeurs de livres doivent se trouver dans des commerces « qui vendent effectivement des livres avec une exigence d'offre permanente et d'assortiment minimal ».

Elle indique qu'elle sera « attentive » au respect de ces obligations, et demande au médiateur du livre « de [lui] rendre compte sous deux mois de la mise en œuvre de ses recommandations ».

Photographie : une camionnette Chronopost, un des partenaires d'Amazon pour la livraison de livres en points relais (illustation, Kevin.B, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com