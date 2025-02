Les librairies françaises, entre naissances, résistances et adieux

Le Café-Librarie du Livradois a récemment ouvert ses portes à Saint-Amant-Roche-Savine, une commune située dans le Puy-de-Dôme. Dirigée par Dominique Vivarès en partenariat avec la boulangerie-pâtisserie Chez Julie de Job, il offre un point de vente de pains trois fois par semaine et propose un espace convivial où les visiteurs peuvent savourer des boissons chaudes et parcourir une sélection de livres d'occasion.

Dynamisme des librairies indépendantes

Aurélie Dumesnil et Valérie Neitthoffer s'apprêtent de leur côté à ouvrir une nouvelle librairie, Bande à part, au centre-ville de Cherbourg. Située au 9, rue des Halles, cette librairie spécialisée en bandes dessinées, mangas, comics et albums jeunesse, vise à devenir un lieu de vie culturelle animé, prévoyant d'accueillir des expositions et autres auteurs. Les deux associées, qui se connaissent depuis vingt ans et ont collaboré ensemble à l'espace culturel E.Leclerc de Tourlaville, ont conçu cet espace pour encourager les interactions et la découverte littéraire, notamment auprès des jeunes avec des contes hebdomadaires. La librairie doit ouvrir ses portes début mai 2025.

La librairie de l'Horloge à Carpentras, dirigée par Didier Bonnet depuis 2011, déménagera en janvier 2026 dans l'ancienne Maison de la presse, rue de la République. Ce local de 300 m², vacant depuis octobre 2023 suite à une liquidation judiciaire, permettra de regrouper les sections adulte et jeunesse de la librairie, offrant ainsi une meilleure organisation et mise en valeur du rayon jeunesse. Située près de la bibliothèque de l’Inguimbertine et du lycée Victor-Hugo, l'enseigne bénéficiera ainsi d'un emplacement stratégique. Des travaux de modernisation sont prévus au printemps pour rafraîchir le local avant son ouverture.

À Fougères, en Ille-et-Vilaine, Justine Caux a enrichi sa librairie, La Salicorne et le Rhinocéros, en y intégrant un salon de thé. Ouvert du mercredi au samedi matin, il propose des pâtisseries de Jolly Joanie ainsi que des boissons conçues en collaboration avec des partenaires locaux, tels que Cafés Liro et l’Herboristerie de la baie. La librairie offre une sélection de livres axée sur l’écologie, le féminisme et les luttes sociales, ainsi que des livres d'occasion. Justine Caux envisage également d'organiser des groupes de discussion et des clubs de lecture.

La librairie La Plume d’or à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, a rouvert ses portes sous la nouvelle gérance de Florent Persiani ,après un mois de fermeture pour rénovation. Le nouveau propriétaire, qui a repris le fonds de commerce de l’ancien gérant Daniel Landry après 24 ans d'exploitation, a rénové et modernisé l'intérieur tout en élargissant l'offre, notamment en ajoutant plus de mangas à la collection. Florent Persiani vise à préserver l'âme du lieu tout en y apportant sa touche personnelle.

Depuis le 1er octobre 2024, Cécile et Mathieu Prouteau-Chouard ont repris la librairie Agora à La Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée. La passation s'est faite sans grand bouleversement, avec un transfert notable de certains rayons de leur autre enseigne, la Librairie 85 000. L'espace de vente, qui reste le plus grand de Vendée avec 750 m² et quatorze employés, a vu ses rayons réaménagés pour améliorer l'expérience client. Tout en éliminant les dédicaces hebdomadaires, les nouveaux gérants comptent diversifier les événements proposés, tels que des concerts et lectures.

Aux Achards, en Vendée, les travaux de la future librairie ont débuté au 32, avenue Georges-Clemenceau, avec une ouverture prévue pour l’été prochain. Emmanuelle Lescoublet, native de La Roche-sur-Yon et forte de 25 ans d’expérience dans l’édition à Paris, sera à la tête de cet établissement qui proposera 8000 références. Le maire Michel Valla salue cette ouverture comme un atout pour la dynamique culturelle de la commune. Le projet est mené par Métropolys, filiale d’Oryon, dans le cadre du programme Petites villes de demain.

Jessica Chailloleau et Sébastien Miel reprennent la librairie Plumédia au Château-d'Oléron, en Charente-Maritime, avec l'objectif de la revitaliser après le décès de son précédent gérant. La municipalité soutient le projet en se portant garante pour 25 % de l'emprunt de 93.000 euros, utilisé pour acheter le fonds de commerce et rénover les locaux de 160 m². Le maire, Michel Parent, justifie cet engagement par la volonté de préserver un espace culturel essentiel sur l'île, où il n'existe que deux librairies. Le nouveau duo prévoit d'enrichir l'offre avec un rayon spécialisé en mangas, romans fantasy, produits dérivés, et livres de poche pour attirer un jeune public.

La librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand, devenue un acteur important de la culture locale, entreprend des travaux jusqu’au 23 juin sans fermeture. En dix ans, elle est passée d’une fermeture annoncée à une réussite exemplaire, s’impliquant notamment dans le salon du livre de Royat-Chamalières et le Festival du court. Fondée sur trois piliers – diversité des choix, conseil des libraires et programmation événementielle – elle se classe 16e en chiffre d’affaires et 5e pour les rencontres littéraires en France.

À Barbès, l'ancien magasin Tati a été transformé en un centre culturel éphémère qui inclut une librairie. Cet espace, inauguré le 23 janvier 2025, fait partie du Grand Magasin éphémère, géré par l’Union de la jeunesse internationale sous la direction de Youssouf Fofana, fondateur de Maison Château Rouge. La librairie, conçue dans un style rappelant un taxiphone, s'inscrit dans un projet plus vaste qui inclut également un café et des expositions, notamment celle des photographes maliens Seydou Keïta et Malick Sidibé. Ce projet vise à conserver l'identité du lieu tout en introduisant des créations modernes et indépendantes, enrichissant ainsi l'offre culturelle du quartier. Le Grand Magasin et sa librairie resteront ouverts jusqu'au 29 juin.

Difficultés et autres fins

À Pontivy, dans le Morbihan, la librairie Rendez-vous n’importe où espère de son côté rouvrir dans ses locaux historiques avant l’été, deux ans après l'incendie qui a ravagé son immeuble en janvier 2023. Ses gérants, Chloé Penillaut et Laurent Escot, ont maintenu leur activité en s’installant temporairement au 29, rue du Fil, à quelques mètres du site d’origine. Malgré des travaux de rénovation longs et imprévus, ils restent optimistes quant à leur retour. En février 2023, les experts avaient estimé un chantier d’au moins un an pour restaurer le bâtiment médiéval endommagé.

La librairie Le Nuage Vert, spécialisée en littératures de l'imaginaire et située dans le Ve arrondissement de Paris, traverse une période difficile après une baisse significative de son chiffre d’affaires en janvier 2025. Les difficultés auraient commencé avec les Jeux olympiques de 2024, impactant la fréquentation en raison des restrictions d’accès. Noël, période clé pour les libraires, a également été compliqué. Face à la situation, un appel aux clients a été lancé sur Instagram.

À Mugron, dans les Landes, la librairie-papeterie Le Plumier d’Eugénie risque de fermer faute de repreneur. Monique Romero, libraire depuis 2011, prendra sa retraite en mars 2026 et peine à trouver quelqu’un pour reprendre son commerce. Elle attribue ces difficultés à l’instabilité politique et à l’incertitude économique du secteur culturel. Attachée à la diversité de l’offre littéraire face aux géants du marché, elle espère encore une issue favorable. De son côté, la mairie mise sur des travaux de rénovation du centre-ville pour attirer un potentiel repreneur et préserver ce commerce de proximité.

À Paris, Charlotte, gérante de la librairie Livres et Parlotte, annonce la fermeture définitive de son enseigne le 15 février. La baisse de fréquentation, l’augmentation des charges et l’impact sur sa santé mentale ont motivé ce choix, malgré son engagement total à proposer un lieu dynamique avec rencontres et sélections littéraires. Si elle garde de précieux souvenirs avec des auteurs et clients fidèles, elle regrette des interactions parfois pesantes. Seule à la gestion, elle souhaite désormais se consacrer à d’autres projets.

Sandrine Lenglet, gérante de la librairie Mots et Merveilles à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, a également annoncé, avec une grande tristesse, la fermeture définitive de son établissement. Les contraintes économiques, l’évolution des habitudes de consommation et le poids des charges ont rendu cette décision inévitable. Après 15 années de partage et de rencontres littéraires, elle remercie ses clients pour leur fidélité et leur soutien. Les commandes seront honorées jusqu’au 15 février, avec des livraisons prévues jusqu'à la fin du mois.

Après presque 12 ans d'existence, la librairie Aux Mots Tordus à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, a fermé définitivement ses portes le 25 janvier 2025. Sa fondatrice, contrainte par une augmentation brutale de loyer la rendant insoutenable, a tenté toutes les solutions possibles, en vain.

Des insectes et des hommes

Après les mésaventures de nos amis libraires, finissons par de l'insolite, avec Stéphane Charrier, libraire à Parthenay, dans les Deux-Sèvres, est aussi un passionné d’entomologie. Il possède plus d’une centaine de collections d’insectes datant des XIXe et XXe siècles, permettant d’étudier l’évolution de la biodiversité. Il observe notamment l’apparition de nouvelles espèces venues du sud ou d’Afrique et la disparition d’autres. Ses recherches ont révélé que le Marais poitevin et le sud du département étaient autrefois des hauts lieux de l’entomologie. Il s’est lancé dans l’écriture d’un livre sur cette discipline dans les Deux-Sèvres, alliant ainsi ses deux passions.

La librairie La Nuit des Temps à Rennes a elle servi de décor au film L’Attachement de Carine Tardieu, en salle le 19 février prochain. Valérie Bruni Tedeschi y incarne Sandra, une libraire féministe. Ouverte depuis 2017, elle propose des ouvrages engagés, ce qui correspond au personnage principal.

À Tulle, en Corrèze, la librairie Le Radeau de la Mérule propose 90 % de livres d’occasion, certains datant du XIXe siècle, afin de rendre la lecture plus accessible et de lutter contre le gaspillage. Gérée par Cyril Perrin et Philippe Van Assche, elle allie engagement écologique et passion du livre. Les deux libraires sont aussi éditeurs et publient des ouvrages locaux, en sélectionnant et retravaillant les textes ensemble. Leur dernière publication a donné lieu à une exposition de tableaux. En parallèle, la librairie organise régulièrement des événements culturels, dont des concerts.

Enfin, le dispositif Jeunes en librairie en Île-de-France, porté par la DRAC et Paris Librairies, permet aux élèves du secondaire de découvrir les métiers du livre en collaboration avec des librairies indépendantes. En 2024-2025, 109 projets sont soutenus, incluant des rencontres avec auteurs, éditeurs et libraires, ainsi que des visites culturelles. L'édition précédente a impliqué 3900 élèves et 84 librairies, avec un financement de 169.000 €. Des initiatives spécifiques ont ciblé des quartiers prioritaires, des élèves allophones et, pour la première fois, des jeunes placés sous main de justice.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com