Le Contre-sommet de l'IA raconté en bande dessinée

Stéphanie Le Cam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels et participante à ce contre-événement, nous raconte : « Tout le monde arrive. 750 personnes rassemblées au total. Chacun s’installe, cherche une place, une information. Je ressens une attente palpable, un besoin de comprendre, d’interroger le sujet qui nous réunit ici : l’environnement, la traduction menacée, cette tension entre le progrès et ses conséquences etc. »

Et puis un groupe de jeunes débarque soudain, armé d’un mégaphone. Ils se revendiquent « anti-tech », une radicalité qui s'éloigne de ce contre-sommet. « Des jeunes qui n'ont pas eu voix au chapitre au Grand Palais à côté, sur-protégé par des CRS, alors ils sont venus perturber les gauchos du Théâtre de la Concorde pendant 20 minutes... », commente la juriste, non sans humour. Anne Hidalgo, qui devait participer à l'introduction du contre-sommet, n'est de son côté pas venue...

Un peu brouillon, parfois cacophonique, organisé dans un laps de temps très court, avec très peu de moyens, mais porté par des spécialistes et autres journalistes engagés et actifs, pour évoquer des sujets colossaux. « C’était chouette », résume Stéphanie Le Cam, et d'avoir constaté, à l'occasion de cette journée, « une très forte inquiétude, souvent minimisée » au sujet de l'IA.

« Dans le secteur du livre, on est sûrement déjà impactés, mais on n’a pas de chiffres concrets. On a eu des membres de France Travail ou de La Poste par exemple, qui voient les investissements réalisés en ce moment même dans l'IA, dans l'optique assumée de supprimer des postes, d'automatiser », partage cette dernière.

Une anecdote : « Des CRS sont venus prendre deux affiches de deux militantes devant le théâtre, qui disaient en substance, "on veut l’intelligence humaine plutôt que artificielle". Une partie impressionnante de la sécurité nationale était au Grand Palais, et certains ont visiblement du temps pour traverser et arracher deux affiches, c'est désolant... »

À LIRE - IA : "Le discours sur la compétitivité finit par empoisonner le débat"

Pour donner vie à ce Contre-Sommet de l'IA, laissons place au dessin plutôt qu’aux longues phrases. L'autrice Camille Ulrich, habituée à croquer sur le vif dans le monde du spectacle vivant et des projets associatifs, nous fait le grand honneur de partager, auprès d'ActuaLitté, son récit visuel de l'événement :

Crédits photo : Camille Ulrich

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com