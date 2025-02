Corto Maltese célébré au Salon du Livre de Genève 2025  

Le salon réunira plus de 600 auteurs de divers genres littéraires tels que le roman, la bande dessinée, la science-fiction, la poésie, la littérature jeunesse, le polar, la philosophie, les guides de voyage, la fantasy, le bien-être, et la romance.

Plus de 300 rencontres sont prévues, et quatre expositions thématiques seront proposées, incluant un voyage avec Corto Maltese. Des animations également, avec des parcours d’énigmes, des ateliers créatifs, et une dictée insolite.

Une section spéciale Lisez Jeunesse! sera destinée aux enfants et adolescents, avec des activités conçues pour captiver les jeunes lecteurs. Enfin, le salon sera l’occasion de la remise de cinq prix littéraires et artistiques, récompensant de nouveaux talents et œuvres remarquables.

Le Salon du Livre de Genève, événement phare de la francophonie en Suisse, rassemble chaque printemps auteurs, éditeurs, et lecteurs autour de sept scènes principales et quatre scènes partenaires pour cinq jours de rencontres et débats. Un volet professionnel est ouvert au public depuis 2015, afin de favoriser les échanges sur diverses thématiques liées au monde du livre.

Le programme complet est à découvrir ici.

Crédits photo : Salon du Livre de Genève

