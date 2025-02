Houris : Kamel Daoud assigné pour “atteinte à la vie privée

En novembre 2024, quelques jours après la remise du Prix Goncourt à Kamel Daoud pour Houris (Gallimard), un témoignage se fait entendre depuis l'Algérie. Sur la chaine One TV, Saâda Arbane dénonce une récupération et une exploitation de son histoire personnelle par l'auteur, s'estimant « dépossédé [...] de son histoire, de sa vie, contre son gré », et ce, malgré « les refus catégoriques de [s]es parents de leur vivant ».

Elle assure s'être reconnue dans Houris, à travers le personnage d'Aube, un des personnages du récit. « Ma cicatrice. Ma canule. Les conflits avec ma mère. L’opération que je devais subir en France, la pension que je reçois en tant que victime [du terrorisme islamiste]. L’avortement, je voulais avorter. La signification de mes tatouages [au niveau de la nuque et du pied]. Le salon de coiffure, j’avais un salon de coiffure et d’esthétique et c’est dans le livre. Le lycée Lotfi. L’allusion romancée à ma passion pour l’équitation », déroulait celle qui a été victime d'une attaque menée par des terroristes islamistes en 1993, alors qu'elle était âgée de 6 ans.

Me Fatima Benbraham, avocate de Saâda Arbane en Algérie, précisait que, dès la publication de Houris, mi-août 2024, « nous avons déposé deux plaintes contre Kamel Daoud et son épouse Aicha Dehdouh, la psychiatre qui a soigné la victime ». En effet, Saâda Arbane soutient que l'auteur a obtenu un accès privilégié à ses éléments biographiques par l'intermédiaire d'Aicha Dehdouh et d'une « violation du secret médical ».

Début décembre 2024, Kamel Daoud avait vivement réfuté les accusations, dénonçant un « procès médiatique » et une manipulation de l'opinion, s'inscrivant ainsi dans la défense déployée par son éditeur, Gallimard, qui pointait « de violentes campagnes diffamatoires ». L'accusation de Saâda Arbane survenait en effet dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, tandis que le sujet du roman de Daoud, la guerre civile algérienne, reste particulièrement sulfureux de l'autre côté de la Méditerranée — le pouvoir maintient une chape de plomb sur ces événements de la décennie 1990.

Un « abus de confiance »

La procédure judiciaire de Saâda Arbane s'exporte à présent en France, révèle Mediapart dans un article, lequel précise que l'auteur a reçu une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, le 7 mai 2025, à l'occasion « d’une séance de dédicaces à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) ». Il est visé pour « atteinte à la vie privée », tout comme les éditions Gallimard.

Me Lily Ravon et Me William Bourdon, qui assurent la défense de Saâda Arbane, évoquent un « abus de confiance », un « pillage » et une « violation très grave de l’intimité ». Auprès de Mediapart, la plaignante balaie l'hypothèse de son instrumentalisation par le pouvoir algérien, avancée par Kamel Daoud lors de sa réponse publique à la polémique.

« Le complot, tout ça, j’en ai rien à faire. C’est nous qui avons fait la démarche de contacter le journaliste [de One TV, NdR] », affirme-t-elle. Dans l'assignation, consultée par Mediapart, quatre pages détaillent les points communs entre Aube, le personnage de Houris, et le parcours de Saâda Arbane, survivante d'une attaque terroriste survenue le 26 juillet 2000 à Zaaroura, qui lui a laissé de graves séquelles.

Comme elle l'avait déjà expliqué, Saâda Arbane assure qu'Aicha Dehdouh, sa psychiatre, épouse de Kamel Daoud, a fait le lien avec ce dernier. En 2021, « [e]lle m’a dit que Kamel voulait écrire un livre sur moi, j’ai dit que je refusais, que c’était à moi d’écrire mon histoire », raconte-t-elle. « Je ne me sentais pas prête pour ça. »

D'après la plaignante et plusieurs témoins interrogés par Mediapart, Aicha Dehdouh aurait fait la même demande aux parents adoptifs de Saâda Arbane, essuyant un nouveau refus — ses parents adoptifs sont décédés en 2022. « Je pensais qu’elle respecterait l’éthique, la déontologie et le secret médical », commente Fadhela Chenntouf, tante adoptive d'Arbane.

Pour les avocats de Saâda Arbane, la conclusion est évidente : « La violation de l’intimité de la vie privée de Saâda Arbane ne fait aucun doute. Kamel Daoud l’a rendue reconnaissable et, par la révélation de ses secrets les plus intimes, lui a très gravement porté préjudice, allant jusqu’à l’exposer à des poursuites pénales en révélant sa tentative d’avortement. »

Un manuscrit et une dédicace

L'enquête de Mediapart met en avant plusieurs éléments qui viennent interroger la ligne de défense de Kamel Daoud, qui a réfuté tout lien entre son récit et l'histoire de l'Algérienne : « Cette jeune femme malheureuse clame que c'est son histoire. Si je peux comprendre sa tragédie, ma réponse est claire : c'est complètement faux. À part la blessure apparente, il n'y a aucun point commun entre la tragédie insoutenable de cette femme et le personnage Aube », écrivait-il dans Le Point, en décembre 2024.

Mediapart met en avant plusieurs éléments qui confirmeraient pourtant des échanges entre Kamel Daoud et Saâda Arbane, à commencer par le manuscrit de Houris, qui se nommait à l'origine Joie, « une des traductions possibles du prénom Saâda en arabe dialectal ». La dédicace de l'ouvrage était alors adressée à « une femme extraordinaire, la véritable héroïne de cette histoire ».

Après la parution de l'ouvrage, et alors que Saâda Arbane interroge Aicha Dehdouh au sujet de Houris et de possibles similitudes avec son histoire, la psychiatre lui fait passer un exemplaire dédicacé par Daoud : « Notre pays a souvent été sauvé par des femmes courageuses. Tu en fais partie. Avec mon admiration, Kamel », peut-on y lire, selon Mediapart.

Sollicités par le journal, Kamel Daoud, Aicha Dehdouh et Karina Hocine, l'éditrice de Houris chez Gallimard, n'ont pas donné suite. Antoine Gallimard, président des éditions Gallimard, a seulement renvoyé vers les communiqués publiés précédemment par la maison.

