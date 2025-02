Quand un manga amène des vagues de touristes dans la campagne japonaise

Hita, bourgade de 60.000 habitants située à 7 heures de train de Tokyo, est la ville natale de Hajime Isayama, auteur de L’Attaque des titans. Entourée de montagne de toutes parts, et isolée, il s'agit d'une authentique bourgade de la campagne japonaise, avec cette impression d’être arrivée au bout du monde. A priori, rien de particulier n'attend là-bas... et pourtant, le tourisme s’y porte de mieux en mieux ces dernières années…

La campagne isolée qui a nourri le génie

C'est qu'Hita est devenue le Lourdes de fans qui s'y réunissent, effectuant dans une ferveur grandisante, un tout autre « pèlerinage ». Corollaire : le phénomène stimule l’économie d'une région agreste, en cruel manque d’attractivité.

Cette focalisation des lecteurs pour la ville découle des propos répétés d’Isayama, sur l'influence qu'une enfance passée dans les montagnes exerça sur son œuvre. L’idée des murs à l’intérieur desquels l’humanité se réfugie pour échapper aux Titans... Cette sensation d'emprisonnement, le jeune garçon l'éprouva au contact des montagnes qui entourent la ville – nourrissant par là même un mystère : quel était ce monde, au-delà des sommets, qu’il n’avait jamais vu autrement que par la télévision ?

Le "mur" de montagnes qui entoure la ville

D'autant que lui vivait dans un village proche de Hita, laquelle prenait déjà des allures de grande agglomération : alors apprendre qu’au-delà, se trouvait l’immense Tokyo, et puis d’autres pays sur le globe. Autant de révélations magistrales, rappelant le livre interdit qu’Armin montre à Eren alors qu’ils sont enfants.

Et en effet, en visitant Hita, l’effet est saisissant : où que l’on regarde, une muraille se dresse, encerclant l’horizon. Dans les alentours, de nombreuses forêts aux hauts arbres évoquent celles où le bataillon d’exploration s’entraîne dans la série. Et il y a bien sûr le grand barrage de Oyama, dont la hauteur est identique à celle du mur de la série, et devant lequel un crowdfunding organisé par les fans a permis de faire ériger une statue en bronze d’Armin, Eren et Mikasa tétanisés par la peur tels qu’ils apparaissent dans le premier chapitre de la série.

La statue d'Eren, Armin et Mikasa devant le barrage d'Oyama

Collaboration officielle avec la mairie

Le désir des fans de découvrir l’environnement à l'origine de la créativité du maître n’aura pas longtemps échappé à la mairie de Hita. Tous les lieux qui participent au programme officiel « Shingeki no Hita » (d'après le titre de la série en japonais, Shingeki no Kyojin) sont signalés par des drapeaux à travers la ville, recensés sur un site dédié, le tout combiné à une application de réalité augmentée.

Sur le site aux allures de guide de voyage, on retrouve bien sûr tous les souvenirs exclusifs qu’on se procurera sur place et l'emplacement de lieux clés comme les statues des personnages, mais aussi… le coiffeur où Isayama allait se faire couper les cheveux quand il était lycéen. Et même, le restaurant de nouilles où il travailla à mi-temps.

Autant de lieux où s'affichent fièrement des dessins originaux, offrant un accueil à ces fans venus sur les traces de leur idole, en terres sacrées. L'application de réalité augmentée ajoute des touches de L'Attaque des titans aux endroits les plus improbables : apparaissent sur l'écran de son smartphone des personnages de la série dans divers lieux, du bâtiment historique au simple banc public.

Dessin original de Hajime Isayama pour le restaurant Tamura Udon

Toutes ces incitations au tourisme s’accompagnent d’une logistique d’accueil adaptée, avec le plus grand hôtel de la ville qui propose des chambres où Eren et Levi se retrouvent carrément... imprimés sur les draps.

En 2024, la compagnie aérienne Star Flyer a même mis en place des vols depuis Tokyo dans des avions décorés avec les personnages du bataillon d'exploration.

Vitrine de produits dérivés officiels et d'illustrations originales dans le hall d'accueil de l'hôtel Socia

Pour couronner le tout, non pas un, mais deux musées se consacrent à la série qui ont ouvert leurs portes à Hita. Y sont exposées les planches de la série accompagnées de commentaires de l’auteur, une foule de croquis originaux et tout un tas d’objets personnels, notamment le Fauve reçu à Angoulême en 2023.

On trouvera aussi le bureau sur lequel il a dessiné les premiers chapitres de la série (celui sur lequel il l’a terminée ayant été vendu aux enchères). Globalement, assez de contenu exclusif et d’informations sur les dessous de la série pour que nous puissions recommander aux fans ayant raté l’expo De l’ombre à la lumière de faire le déplacement.

Le Fauve de Hajime Isayama, exposé dans l'un des deux musées consacrés à la série

Quand les traditions se mettent à la sauce manga

Mais appeler les fans à faire un pèlerinage ne se limite pas à attirer les touristes vers les seuls lieux nouvellement créés pour l’occasion. Il s’agit de fusionner les traditions et les savoir-faire locaux avec la série pour les faire accepter comme partie intégrante du pèlerinage et attirer l’attention des fans.

Shingeki no Hita en offre un parfait exemple : des prunes salées umeboshi aux sandales en bois geta en passant par le saké, toutes les fabriques locales proposent au moins un produit à l'effigie du Bataillon d’exploration et des titans. Un processus qui permet à la fois d’attirer les yeux des jeunes générations et des touristes étrangers sur l’artisanat traditionnel, tout en aidant à ces petites boutiques à subsister d’un point de vue économique.

Crackers traditionnels ageokaki à la sauce soja de Hita, à l'image des pierres que lance le titan bestial

Mais ceux qui déploient l’engouement le plus visible pour la série, ce sont encore les restaurateurs de la ville, qui y vont chacun de leur création culinaire la plus audacieuse. Citons notamment les pâtes du mur Maria (des spaghettis entourés d’une muraille de pâte à pizza au-dessus de laquelle vole un soldat) et les udon du Grand Terrassement avec leurs titans découpés en fromage.

En véritable passionnés, les propriétaires des restaurants n'hésitent pas à décorer leur boutique de produits dérivés et de dessins signés de la main du maître. Ils sont nombreux à laisser un livre d’or pour les clients, qu'ils font feuilleter à Isayama lors de ses passages.

Udons du Grand Terrassement, au restaurant Tamura Udon

Que ce soit pour plonger dans une ambiance qui rappelle de façon troublante les premiers chapitres de la série, découvrir les dessins originaux de l’auteur et des détails sur son processus créatif, ou encore déguster des spécialités loufoques, la ville natale de Hajime Isayma se fera un plaisir de vous accueillir…

Par Lucie Ancion

