Hachette : 2,873 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024

Premier point, le CA du Groupe atteint 8,94 milliards €, soit une croissance de +8,5 % par rapport à 2023. Le résultat opérationnel progresse fortement à 593 millions d’euros (+14 %), avec une contribution de 310 millions d’euros pour Lagardère Publishing et 305 millions d’euros pour Lagardère Travel Retail.

Le résultat net ajusté — part du Groupe est quasi stable à 253 millions d’euros contre 252 millions d’euros en 2023, tandis que le résultat net — part du Groupe s’élève à 168 millions d’euros, en hausse par rapport à 2023 (144 millions d’euros). L’endettement net diminue à 1,86 milliard d’euros (-188 millions d’euros), grâce à une bonne génération de trésorerie.

Tout va bien pour Lagardère, merci de demander, donc.

Côté édition, le CA de Lagardère Publishing chiffre s’établit à 2,87 soit +2,2 % en données publiées et +1,9 % en données comparables. Et ce du fait de la hausse de la livre sterling (+16 M€), compensée par les baisses du dollar et du yen.

Toutefois, en France, les ventes reculent de 3 %, après avoir connu une croissance de 5 % en 2023 – l’absence d’Astérix se remarque, de même que pour le secteur Éducation, toujours pas de réforme scolaire. Enfin, en littérature générale, malgré deux grands prix, le catalogue fut moins vaillant.

Rappelons toutefois que le Renaudot a couronné Jacaranda de Gaël Faye (Grasset) et le Goncourt des Lycéens est allé à Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette (JC Lattès).

Outre-Atlantique, une forte croissance de +7 % est affichée portée par la hausse des ventes audio et numériques via Hachette Audio. La Jeunesse progresse grâce à The Wild Robot de Peter Brown, et le segment Adulte bénéficie du succès de Eruption (James Patterson & Michael Crichton) et The Housemaid (Freida McFadden).

Constat similaire au Royaume-Uni, qui poursuit sur sa lancée (+3 % après +6 % en 2023), malgré un marché en repli. Succès des sagas de Rebecca Yarros (The Empyrean), Ana Huang (Twisted, Kings of Sin) et Freida McFadden (The Housemaid), dans tous les formats.

Les fascicules augmentent aussi de +3 %, grâce aux collections lancées fin 2023 en France et au Japon, et à une campagne de lancements dynamique début 2024.

En revanche, pour l’Espagne et l’Amérique latine c’est un repli de -6 %, dû à la fin du pic de la réforme scolaire en Espagne, tandis que le Mexique affiche une forte croissance en Éducation et Littérature générale.

Année en revanche exceptionnelle pour les jeux de société avec +22 % de croissance, notamment grâce au succès de Sky Team (Le Scorpion Masqué), lauréat du Spiel des Jahres, renforçant Hachette Boardgames comme un acteur clé du marché.

Quant auchiffre d’affaires numérique (ebooks et livres audio), il représente 14 % du total de Lagardère Publishing, contre 12 % en 2023.

