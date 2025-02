Écrire et publier : un chemin semé d’embûches

Reposant sur un modèle participatif, Enfin Lire permet au public de voter pour les albums à publier, offrant ainsi une visibilité aux créateurs indépendants. Le projet met un point d’honneur à l’accessibilité en publiant chaque livre en version classique et en Facile à Lire et à Comprendre (FALC), tout en intégrant des professionnels du médico-social pour garantir des contenus adaptés aux besoins des jeunes lecteurs.

Avec Les émotions en histoires, projet en cours, Enfin Lire développera une approche éducative et inclusive autour des émotions, en collaboration avec auteurs, illustrateurs et experts du médico-social. En proposant une alternative aux circuits classiques de l’édition, le projet soutient la création indépendante et favorise une offre éditoriale plus diversifiée et accessible à tous.

ActuaLitté a décidé de lui donner la parole, pour qu'il expose son projet, dans une série de billets. Le premier commence aujourd'hui.

Écrire, c’est bien…

Je me souviens d’une rédaction en classe de 3ᵉ. Un sujet sur la liberté. J’avais cité les premières lignes de Nuit et Brouillard de Jean Ferrat. Certainement ma première belle histoire avec l’écriture, qui m’avait valu un 14/20 (meilleure note de la classe, siouplaît) et les compliments de la prof…

Je ne saurai jamais si elle était une inconditionnelle de Jean Ferrat ou si mon écrit lui avait vraiment plu. Je ne saurai même pas dire si cela a été un déclic pour moi. Mais j’aime écrire.

La suite ? L’écriture s’est mise en veille, mais une autre histoire a commencé : celle de mon engagement professionnel.

J’avais 24 ans, et on me proposait d’accompagner des personnes en recherche d’emploi. Les plus éloignées du monde du travail. J’ai côtoyé notamment des allocataires du RMI (Revenu Minimum d’Insertion) et des DELD (Demandeurs d’Emploi de Longue Durée, vive les acronymes). Des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux. D’anciens cadres, des ouvriers, des employés. Des trajectoires brisées, des parcours cabossés, des histoires à reconstruire.

Je suis passé responsable de ce service, puis j’ai quitté la fonction publique après 14 ans de bons et loyaux services pour diriger une association (de défense des droits des gens du voyage, le social, toujours le social...)

J’exerce maintenant auprès de professionnels du médico-social (un autre tournant, mais j’y reviendrai plus tard).

Et puis, l’écriture est revenue.

Elle est revenue avec ma fille, mon troisième enfant. J’avais envie de lui raconter des histoires. Pas seulement celles que nous lui lisions chaque soir. Des histoires qui venaient de moi.

La première série s’appelait Lisa et les fées. Ces histoires parlaient d’elle… de son caractère, de ses bêtises. C’était drôle de la voir découvrir mes textes, comme si elle s’y trouvait par surprise.

Que le temps passe vite... Ma fille a 16 ans aujourd’hui. Je ne lui écris plus d’histoire. Mais j’aime toujours écrire. Il y en a une, d'ailleurs, dont je suis particulièrement fier : Toutoulou cherche une maison.

Cet album a été magnifiquement illustré par Juliette, scénographe de profession, qui voulait mettre ses pinceaux au service d’un album jeunesse. J’étais tellement content de ce livre que je l’ai envoyé aux éditeurs.

Et là… rien. Mais vraiment rien, hein.

L’histoire avait pourtant de quoi plaire. Elle était directement inspirée de la mésaventure de l’Aquarius, ce navire bloqué en mer en 2018 avec plus de 600 migrants à bord. Ceux dont on ne voulait pas. Oui, alors, dit comme ça, ça ne fait pas rêver, mais la fin est heureuse.

Je me suis donc tourné vers l’autoédition. Les premiers commentaires sur un site bien connu sont élogieux. J’envoie la maquette à une centaine d’écoles en proposant la version papier pour 10 €. Une cinquantaine d’enseignants achètent l’album.

Cerise sur le gâteau, l’album est proposé lors d’un voyage à la librairie Albertine à New York. La directrice en prend sept (pourquoi sept ?). Une semaine plus tard, une association à Washington m’en commande cinq…

Je commence à y croire :

« Bon, Alex, il y a un truc à faire. »

J’emballe soigneusement une vingtaine d’albums, que j’envoie aux éditeurs jeunesse français, accompagnés d’une lettre soigneusement rédigée, expliquant à quel point Toutoulou plaît.

Et là je me dis :

« C’est bon, dans deux jours, allez, trois max, mon téléphone n’arrêtera pas de sonner. »

… Ça fait sept ans.

Et pas un appel.

Peut-être que cette histoire ne fonctionne pas pour les comités de lecture « traditionnels ». Peut-être qu’elle n’est pas adaptée aux lignes éditoriales. Peut-être que le chemin de l’édition est semé d’embûches.

Ou peut-être qu’il est temps de construire un autre chemin.

#LibéronsLesHistoires !

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Alexandre Maroselli

Contact : enfinlire@gmail.com