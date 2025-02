Les correspondances de Max Ernst et Paul Éluard mises aux enchères

Gravement blessé en 1918 lors de la Première Guerre mondiale, Joë Bousquet passa l’essentiel de sa vie alité, consacrant ses journées à l’écriture et à la lecture. Malgré son immobilité, il entretint des liens étroits avec les cercles artistiques et littéraires de son époque.

Correspondant régulier de Paul Éluard, Max Ernst et Jean Paulhan, il joua un rôle majeur dans la diffusion des idées surréalistes, et a fait de son lit un poste d’observation privilégié du monde surréaliste.

Au-delà de son œuvre poétique et romanesque, l'artiste était aussi collectionneur. Il possédait des toiles des grands noms surréalistes : Max Ernst, Yves Tanguy mais également Salvador Dalí. Ces dernières étaient acquises, ou troquées, avec ses nombreux amis artistes. Une collection qui, après sa mort, fut en grande partie dispersée...

Une succession marquée par l’amitié

James et Jeanne Ducellier furent parmi les plus proches confidents de l’écrivain. À sa mort, Joë Bousquet leur légua une part significative de ses écrits et correspondances. C’est cet héritage qui se retrouvera sous le marteau d’Ivoire Toulouse/Primardeco en avril.

À gauche, une lettre de Max Ernst. À droite, une dédicace de Paul Éluard. Ces lots sont proposés aux enchères.

Parmi les lots phares, un manuscrit inédit de 70 pages, intitulé Chercher un trèfle à quatre feuilles (estimé entre 6000 et 8000 euros), ou encore deux cahiers manuscrits du Rendez-vous d’un soir d’hiver (10.000 à 15.000 euros).

La correspondance de Joë Bousquet est également au cœur de cette vente, avec 76 lettres autographes adressées au couple Ducellier (15.000 à 20.000 euros), ainsi qu’un ensemble de 43 lettres érotiques envoyées à Ginette Augier (20.000 à 30.000 euros).

La vente comprend également des documents signés par certaines des figures majeures du surréalisme. On y trouve des lettres autographes de Max Ernst, Yves Tanguy et Henry de Monfreid, certaines enrichies de dessins originaux. À cela s’ajoute une eau-forte de décembre 1937, signée et dédicacée par Yves Tanguy à Jeanne Ducellier (4000 à 6000 euros).

À gauche, une eau-forte d'Yves Tanguy. À droite, une lettre également mise aux enchères

