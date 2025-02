Marie-Reine de Jaham : "En Martinique, tout est question de couleur de peau"

« Je me suis inspirée de mon vécu pour créer quelque chose d’authentique. Mais j’ai laissé une grande place à la fiction », assure à ActuaLitté Marie-Reine de Jaham. Née en Martinique, elle y grandit jusqu’à ses 20 ans, dans la peau d’une « béké », ces blancs créoles descendants des premiers colons. Un héritage qu’elle découvre à travers les histoires familiales qu’on lui conte, qui la bercent et forment son identité.

Issue d’une lignée de planteurs arrivés sous Richelieu, elle aurait des liens de cousinage avec Joséphine de Beauharnais. Des siècles plus tard, elle fait vivre une mémoire insulaire auprès de ses lecteurs, quitte à faire une entorse à la vérité historique : « Quand le temps passe, la légende remplace peu à peu l’Histoire... », souffle-t-elle, espiègle.

«J’aime écrire sur l’île »

Ses racines, son enfance, et sa terre natale sont ses sujets de prédilection : « J’aime écrire sur l’île », lâche-t-elle, tout simplement. De cet aveu sont nés nombre de romans, et une saga familiale aux accents autobiographiques : La Grande Béké. 2 tomes publiés respectivement en 1989 et en 1993 chez Robert Laffont.

Le premier narre la détermination de cette femme qui porte le nom de Fleur de Mase. Après l’éruption de la montagne Pelée en 1902, c’est elle qui a rebâti la fortune familiale, et s’est construite une puissante réputation sur l’île. « Celui-là, je l’ai presque écrit comme un roman policier », se remémore-t-elle.

S’en est suivi un deuxième tome, Le Maître-Savane. Cette fois, l’autrice se glisse dans la peau du petit-fils de La Grande Béké, Michel de La Joucquerie. Elle décrit son combat pour préserver l’héritage légué, face à un puissant promoteur immobilier venu transformer la Martinique...

Un troisième roman « bien plus profond »...

Et, comme le prédit l’adage : « Jamais deux sans trois »... Marie-Reine de Jaham revient donc, 36 ans plus tard, avec un nouveau tome. Si l’ouvrage n’est plus édité chez Robert Laffont, dont elle n’appréciait plus « le côté grosse usine », mais bien chez Caraïbéditions, « une maison très professionnelle qui valorise la culture créole ». Là n’est pas la seule différence.

Ce dernier livre « est bien plus profond que les deux autres », estime l’écrivaine. « Il contient plus de réflexion, et une analyse plus poussée sur l’évolution historique de l’île », observe-t-elle. Plus intime aussi, forcément. Car Garance de la Joucquerie, l’arrière-petite-fille de la Grande Béké et personnage principal du roman, c’est elle, son double littéraire. « À la différence près que je me suis rajeunie de cinq ans », glisse-t-elle en souriant.

... qui s'appuie sur l'Histoire

« Je voulais raconter l’histoire de cette petite fille qui découvre deux univers : celui des noirs et des blancs. Et ça devait avoir l’air aussi naturel que l’air qu’on respire, car c’est ainsi que je l’ai vécu », explique Marie-Reine de Jaham. Et de souligner : « Cette jeune fille découvre des secrets, des non-dits familiaux. Et, en même temps, elle observe les contrastes entre l’histoire de l’île, qui se déroule sous ses yeux, et celle de sa propre famille, marquée par de multiples tragédies ». Luttes d’héritage, intrigues… L’héritière de la Grande Béké « offre tout ce que la nature humaine peut avoir de complexe et de perfide ».

Avant d’avoir percé ma première dent, j’avais déjà réalisé qu’autour de moi gravitaient deux mondes, le monde des Blancs et le monde des Noirs. – Extrait de L'héritière de la grande Béké

À travers les yeux de Garance, les lecteurs deviennent des témoins privilégiés des grands changements de l'île. Au fil des années, et des pages qui se tournent, on la voit se transformer, s’émanciper, tenir tête aux anciens maîtres et, peu à peu, les écarter.

« La Seconde Guerre mondiale fut un déclencheur important », témoigne l’autrice. Et pour représenter au mieux cette époque charnière, elle s’est appuyée sur l’Histoire : « J’ai fait beaucoup de recherches, pour être la plus juste possible », précise-t-elle, tout en reconnaissant la grande aide que lui a apporté son éditeur, Florent Charbonnier.

« On n’est pas tous les mêmes créoles »

Un livre : pour Marie-Reine de Jaham, c’était le meilleur moyen d’aller « au fond des choses ». Entre les lignes, elle dessine une critique sans concession de l’île et ses habitants. À commencer par ceux à qui elle appartient, les Békés...

« Je leur reproche d’avoir manqué une vocation historique : celle de s’impliquer dans le gouvernement de l’île. Trompés et confortablement installés dans leur position, ils refusent d’admettre cette réalité. Cela déplaît, certes, mais ils persistent, volontairement ou non, dans une forme d’aveuglement », argumente-t-elle.

Les Blancs découvriront qu’ils n’ont pas l’apanage de la civilisation, il en existe une autre, essaimée par l’esclavage sur la terre entière, et qui finira par les dévorer. – Extrait de L'héritière de la grande Béké

Si elle croit au renouveau des Antilles, la Martiniquaise refuse que cela se fasse avec superficialité. À l'image de ces mouvements prônant une identité créole partagée, qui fleurissent sur l'île : « Ce n’est pas la vérité, on n’est pas tous les mêmes créoles. Là-bas, tout est question de couleur de peau. Les békés sont békés, et les noirs sont noirs par exemple », reconnaît-elle. « Chacun a son génie. »

À quoi ressemblera la Martinique du futur ?

« Je ne porte ni cause ni idéologie. C’est à chacun de se forger sa propre opinion », affirme l’autrice. Ses récits ont suscité des réactions contrastées, notamment au sein de la communauté béké. Mais peu importe : ce qui compte, ce sont les bonnes critiques, les articles élogieux dans la presse locale. Et la conviction que la littérature peut jouer son rôle dans la réconciliation avec l’histoire coloniale et la mémoire collective. « C’est elle qui communique », tranche-t-elle.

Cet avenir, elle l’écrira. Et il prendra la forme d’une suite, projetée dans les années 2030-2035. Cette fois, elle donnera vie à un personnage « dur, un costaud », promet-elle. Son éditeur n’est pas encore au courant — du moins officiellement. Mais elle y croit, et elle compte bien aller au bout. « Si Dieu me prête vie encore un moment », philosophe-t-elle, à l'image de son roman .

