Michel Jean : "Toucher au cœur : c’est la force de la littérature"

Ses romans et nouvelles racontent le drame subi depuis des décennies par les populations autochtones au Canada. Publié en France aux Éditions Dépaysage et au Seuil, il sera présent au prochain Festival du Livre de Paris (11-13 avril 2025) à l’occasion de la parution de Qimmik*. J’ai eu la chance de le rencontrer à Montréal, en décembre dernier.

Écrire pour témoigner et transmettre

Décontracté et chaleureux, Michel Jean a répondu très spontanément à cette entrevue, entre deux rencontres littéraires auprès d’écoles. Joli clin d’œil que ce rendez-vous ait pu avoir lieu dans le lobby de l’hôtel Humaniti, car c’est bien d’humanité dont il nous parle dans ses livres.

Je n’ai pas eu le réflexe de le saluer en lui disant : Kuei ! Connu, en effet, pour avoir ouvert l’antenne pendant des années par Kuei tout le monde — la formule de politesse et de bienvenue typique en langue autochtone —, il m’explique qu’après 40 ans de journalisme et d’antenne de Radio Canada à TVA, il se consacre exclusivement à l’écriture ainsi qu’à des chroniques littéraires.

Sa passion pour l’écriture est venue de celle pour la littérature : « Le journalisme est un métier qui happe. L’écriture qui est venue plus tard, me permet d’aborder un aspect plus personnel. Dans le bulletin de 2 heures que j’animais quotidiennement, c’était impossible. »

Né à l’extérieur de la communauté, comme sa mère innu — son grand-père était moitié autochtone — et d’un père québécois, il se sent avant tout innu. Il se souvient qu’en deuxième année à l’école, une pièce de théâtre sur le massacre des saints martyrs canadiens devait être montée. Ses camarades lui avaient d’office attribué le rôle de l’indien pour tuer le prêtre !

Non sans humour, il commente : « Ce fut la fin de ma carrière théâtrale ! Bien plus tard, alors que j’étais journaliste, à l’une de mes collègues qui n’arrêtait pas de dire du mal des autochtones, je n’ai pu m’empêcher de lui dire : j’en suis un. Elle m’a regardé en face et m’a répondu : “Je n’aime pas les Indiens !” Je n’ai rien dit. J’ai juste accusé le coup. »

Lucide, il commente : « Même si les mentalités ont évolué, tout est loin d’être réglé. » Sa mère et sa famille qui ont été élevées à l’extérieur de la réserve, ont été elles aussi victimes de racisme : « Les autochtones étaient encore regardés comme des bêtes curieuses, des “sauvages”, et on se moquait d’eux à l’école. Leur réflexe était de passer inaperçus. Aujourd’hui, il existe encore des réserves où il n’y a ni l’eau courante ni l’électricité, alors qu’un barrage qui sert à produire de l’électricité se trouve à 30 km de chez eux et sur leur propre territoire ! »

Une étape de plus pour la reconnaissance de la culture Innu

Au moment de notre rencontre, il poursuivait le scénario de Qimmik — roman à paraître en avril au Seuil — et travaillait à son prochain livre, tandis que se jouait à guichet fermé au théâtre du Nouveau Monde, Kukum dont la première avait eu lieu au début du mois de novembre. En tournée dans le Québec, la pièce devrait être reprise en France.

Adapté par Laure Morali, le texte a été traduit avec l’aide de la poétesse Joséphine Bacon qui a veillé à la justesse des dialogues en innu. Largement inspiré de l’histoire de la sédentarisation des Innus et de la sienne, à travers la vie de son arrière-grand-mère, Almanda Siméon, ce roman est devenu un best-seller : « C’est moins une histoire d’amour qu’un roman sur la sédentarisation forcée », aime-t-il souligner. Si ce récit initiatique et de transmission a conquis le cœur du public, c’est parce que : « Tout tient à l’émerveillement et à l’attachement que le lecteur va ressentir pour comprendre ce qui se joue. Tous mes personnages sont inspirés de cette mythologie familiale ; ils sont comme des dieux. Almanda est un dieu !

Quand j’ai lu sur la sédentarisation, j’ai eu envie d’écrire sur le sujet sans mettre avant ma famille. À travers l’histoire des miens, j’ai surtout voulu raconter l’histoire plus grande des Innus. Je me rendais compte autour de moi que les gens pensaient que les autochtones avaient toujours vécu sur des réserves.

Je voulais remettre les choses en perspective. Rappeler que le besoin de terres par les colons avait commencé avec les grandes prairies canadiennes, dont ils avaient dépossédé les autochtones au XIXe. Ensuite, au XXe, ils s’en sont pris à la forêt boréale ; nos terres ont été données à des compagnies d’exploitation, la forêt a été détruite et les tribus mises dans des réserves ! »

L’opportunité de jouer sur scène ce roman permet d’incarner le message et d’aller plus loin encore : « Cette adaptation au théâtre avec des comédiens, une metteuse en scène et des musiciens, tous en langue innue, c’est comme si on plantait un drapeau innu au cœur de Montréal. On n’aurait pas pu faire cela il y a 5 ans, car c’était encore un sujet difficile sur le plan politique. Si le gouvernement n’a pas manifesté un grand effort d’ouverture, cela se met en marche avec les Québécois. La révolution ne vient-elle pas toujours d’en bas ? »

Mettre en lumière plutôt que dénoncer

Si Michel Jean refuse le qualificatif d’auteur engagé, ses romans ont manifestement semé des graines, avec des tournées de signatures partout au Québec et en Europe, et les adaptations de ses romans au théâtre et bientôt au cinéma : « Si je n’aime pas le terme engagé, c’est parce que je ne veux pas que le lecteur se sente montré du doigt ou agressé, mais au contraire embarqué… Ainsi, mes romans mettent en lumière des situations ; je me fie aux lecteurs pour qu’ils se fassent leur propre idée. J’ouvre les lumières pour montrer, mais pas pour dénoncer. Engagé, cela signifierait que j’ai un parti pris : il est plus efficace d’évoquer que de revendiquer. Toucher au cœur : c’est la force de la littérature. »

Même si Kukum n’est pas encore mis au programme du ministère de l’Éducation nationale, les professeurs, parce qu’ils l’ont aimé, veulent que leurs élèves le lisent. Il confie : « Je reçois beaucoup de demandes de leur part pour des rencontres dans les écoles. Et avec l’adaptation sur scène, le théâtre n’a jamais fait autant de matinées scolaires ! » Prochaines étapes pour Kukum : un projet de roman graphique et surtout une traduction en langue innu.

Au-delà de l’histoire des populations autochtones, les romans de Michel Jean nous livrent un message universel qui inclut notre relation au vivant et à l’écologie : « Nous sommes dans une société pyramidale dans laquelle l’humain utilise les ressources de la terre. À l’inverse de cette vision pyramidale, la philosophie des autochtones s’appuie sur ce qu’ils appellent la grande tortue ou le cercle, symbolisant l’interdépendance des espèces entre elles.

L’animal donne sa vie pour en faire vivre un autre, mais sans plus. Ainsi, les Innus ont toujours pêché avec des filets dans les rivières et on n’a jamais manqué de poisson, le filet n’est pas le problème, c’est l’homme et sa satiété. »

*Roman vérité, Qimmik raconte l’histoire du peuple inuit et de son majestueux territoire, que les autorités ont voulu soumettre. Parution le 11 avril au Seuil, dans la collection « Voix autochtones » qui donne la parole à tous les Peuples Premiers qui en ont été privés pendant si longtemps.

Crédits image : Rudolf H. Boettcher, CC BY-SA 4.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com