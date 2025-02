Bastien Vivès renvoyé en procès pour images pédopornographiques

Les maisons d’édition Les Requins Marteaux et Glénat, qui ont publié les ouvrages concernés, comparaîtront également pour diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, a précisé le ministère public.

Seulement “obscène et provocatrice”

Cette décision judiciaire fait suite à une enquête préliminaire ouverte en janvier 2023 pour diffusion d’images pédopornographiques, après la plainte de plusieurs associations de protection de l’enfance, dont La Fondation pour l’enfance et Innocence en danger.

Trois ouvrages de Bastien Vivès ont initialement été mis en cause : Les Melons de la colère (2011, Les Requins Marteaux), qui met en scène une adolescente paysanne violée par plusieurs hommes de son village; La Décharge Mentale (2018, Les Requins Marteaux) qui dépeint un personnage qui a des relations sexuelles avec la femme et les trois filles (de 10, 15 et 18 ans) d'un de ses amis perdus de vue; et Petit Paul.

Seuls les deux derniers albums feront l’objet des débats lors du procès devant la 20e chambre correctionnelle du tribunal.

Ce dernier, paru en 2018, représente un enfant au pénis démesuré ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures. À sa sortie, les librairies Gibert et Cultura annonçaient le retrait de Petit Paul, initiant le scandale.

Les éditions Glénat avaient notamment défendu l’ouvrage, affirmant que « aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l'abus de mineur de quelque manière que ce soit ».

“Le procès de l’hypocrisie”

Me Richard Malka, l’avocat de Bastien Vivès, a dénoncé « le procès de l’hypocrisie du parquet de Nanterre ». Il a mis en avant l’incohérence de la démarche judiciaire, rappelant que la BD Petit Paul avait fait l’objet de signalements en 2018 et 2020, mais que ces derniers avaient été classés sans suite par le parquet de Nanterre. « Il va falloir expliquer comment ce que le parquet de Nanterre a jugé non délictuel et ne constituant aucune infraction en 2019 devient une infraction en 2024 », analyse-t-il.

S’interrogeant sur un éventuel revirement judiciaire sous pression, il questionne : « Est-ce que l'appréciation du droit se fait selon la météo du moment et les pressions associatives ? » L'avocat a enfin critiqué l’ampleur de la procédure, estimant que « tant de vrais enfants auraient besoin des services de justice » au lieu d’une telle mobilisation pour des bandes dessinées.

Le 13 juin dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné cinq personnes à des peines de deux à sept mois de prison avec sursis et à des amendes pour menaces contre Bastien Vivès.

L'auteur de BD avait reçu plusieurs messages violents après l'ouverture de l'enquête préliminaire en janvier 2023 pour diffusion d'images pédopornographiques, visant lui et ses éditeurs, Glénat et Les Requins Marteaux.

La médiatisation de l'affaire avait entraîné des menaces physiques, poussant le Festival d'Angoulême 2023 à annuler une exposition sur le dessinateur.

Parmi les accusés, âgés de 21 à 31 ans, certains avaient envoyé des messages tels que « Peine de mort pour les pédos » ou un dessin de balles de kalachnikov. Le tribunal leur a ordonné de verser entre 500 et 1000 € à Bastien Vivès pour préjudice moral, ainsi que 500 € pour ses frais d'avocat.

