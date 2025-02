Les Imaginales 2025 interrogent l'inclusion en littérature

Après une édition 2024 consacrée à la mémoire et à la mortalité sous le titre « Memento Mori », le festival s’aventure cette année sur un autre terrain : celui de la norme et de l’inclusion. Du handicap aux figures de super-héros, en passant par les récits de marginalité et d’altérité, le festival explorera la diversité des représentations dans les littératures de l’imaginaire.

Victor Dixen, Samantha Shannon et Guillaume Singelin

Cette année, près de 200 invités seront réunis à Épinal. Côté romans, les lecteurs retrouveront Victor Dixen, connu pour ses sagas entre dystopie et space opera (Phobos, Pocket Jeunesse et plus récemment Agence Perdido, chez Bayard jeunesse), le britannique John Gwynne, figure incontournable de la fantasy épique, auteur de La confrérie du sang (trad. Thomas Bauduret, Leha Editions), ou encore Samantha Shannon, qui a marqué la fantasy contemporaine avec The Bone Season (trad. Benjamin Kuntzer, J'ai lu) et Le Prieuré de l’Oranger (trad. Benjamin Kuntzer et Jean-Baptiste Bernet, J'ai lu).

Les amateurs de bande dessinée ne seront pas en reste, avec la présence de Guillaume Singelin, dont le trait a marqué la BD indépendante (Frontier - Explore - Expand - Escape, Rue de Sèvres), et d’Olivier Ledroit, illustrateur culte de Chroniques de la Lune Noire (avec François Froideval, chez Dargaud) et Requiem (aux côtés de Pat Mills, chez Glénat).

Le coup de cœur de cette édition ? Plume D. Serves, autrice montante qui navigue entre fantasy et science-fiction. Elle a notamment écrit Nous sommes la poussière (Les Moutons Électriques).

Créer un espace d’échange

Les Imaginales, c’est avant tout un festival où l’échange est au cœur de l’expérience. Rencontres, conférences, expositions, spectacles : quatre jours où se croisent écrivains, illustrateurs, chercheurs et évidemment lecteurs. Les Nocturnes des Imaginales transformeront une nouvelle fois Épinal, avec des performances sonores et des vidéos mappings proposées dans tout le centre-ville historique.

Entre débats sur la place de la diversité dans la science-fiction et dialogues sur les récits de héros « hors normes », cette édition promet de questionner autant qu’elle émerveillera, sous la direction artistique de Gilles Francescano. Lors de l’édition 2024, il soulignait d’ailleurs que « lorsqu’on en parle de manière bienveillante et utile, cela crée un espace d’échange et de discussion précieux ».

Ce choix de thématique s’inscrit dans la volonté du directeur artistique, arrivé à la tête du festival en 2024, d’insuffler une nouvelle dynamique. Son arrivée devait permettre au festival de se perpétuer, après les polémiques, largement relayées en leur temps. À ce sujet, il nous confiait avoir « travaillé dur, avec l’équipe, pour assurer cette survie, avec l’idée d’apporter progressivement ma touche personnelle ».

Son ambition pour l’édition 2025 était alors « redistribuer les espaces pour que l’accueil soit toujours plus agréable pour les visiteurs, conformément au credo de travail du festival. Enrichir l’offre en spectacles d’art vivant aussi, avec toujours du théâtre et des performances musicales, qui bénéficient du partenariat avec Scène Vosges. » Voilà de quoi donner un avant-goût aux plus impatients, qui retrouveront bientôt les détails de la programmation en cliquant ici.

