Une graine magique, deux enfants... et un monde à explorer

Un petit garçon et une petite fille trouvent une graine. Avant même de la planter, ils s'interrogent : que va-t-elle devenir ? Leur imagination s'emballe, donnant naissance à une explosion de rêves, de scènes fantastiques et d'aventures inattendues. L'imaginaire prend vie à travers leurs échanges, et lorsque vient enfin le moment de planter la graine, le voyage continue.

Construit sous forme de dialogues, ce récit vif et rythmé célèbre la créativité et l'évasion. Son illustration, foisonnante et riche en détails, met en lumière la diversité et la profusion de la nature, renforçant ainsi son pouvoir enchanteur.

Les éditions Piktos Jeunesse nous proposent cet extrait en avant-première (album à paraître le 7 avril).

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com