Fuite au cœur des Terres indomptées

Au fin fond de ce nouveau continent encore inexploré, accompagnée par le froid cruel de l’hiver, elle court sans savoir quels dangers l’attendent. Elle a de nombreux noms. Le premier, offert alors qu’elle était une jeune orpheline recueillie, est Lamentations Meretrix. Un nom loin de suggérer une vie de joie et de légèreté, donc. Or, depuis qu’elle est devenue la servante de sa maîtresse fortunée, on s’adresse à elle de bien des manières : la Fille, la Souillon, la Bouffonne ou, plus fréquemment, Zed.

Avec l’arrivée de la petite Bess, créature fragile et innocente, notre protagoniste s’était transformée en nourrice, douce et patiente. O, elle adorait la petite Bess, comme jamais elle ne pensait pouvoir adorer qui que ce soit. Pourtant, elle l’a quittée. Comme tout le reste, « son toit, sa maison, son pays, sa langue, la seule famille qu’elle eût connue ».

Seule dans sa fuite, elle se dirige vers le Nord où, croit-elle, elle trouvera des Français qui sauront lui venir en aide. Guidée par un instinct de survie exceptionnel, elle se met en route et parcourt des kilomètres. Elle doit systématiquement trouver de quoi se nourrir, tout comme un refuge pour passer la nuit et se réchauffer. Dans une grotte ou contre les racines d’un arbre, elle allume des feux et se cache sous des couvertures.

Plus que de la simple débrouillardise, elle fait preuve de courage et de ténacité. Même lorsqu’une terrible fièvre s’empare d’elle et la fait tomber dans des divagations qui nous permettent de jeter un coup d’œil indiscret dans le passé de la jeune fille. Dans les méandres de ses souvenirs se cachent des figures comme la maîtresse et ses différents maris, la petite Besse, mais aussi un certain souffleur de verre rencontré sur un bateau, avec qui elle s’est autorisée à imaginer une vie heureuse…

Mais aussi les événements qui sont survenus depuis qu’ils ont posé les pieds au Nouveau Monde. Si bien qu’elle en vient à interroger sa foi et sa relation avec Dieu. Comment un être d’une telle puissance aurait autorisé tant de souffrances ? Comment justifier les horreurs dont elle a été témoin ?

Dans ce roman, Lauren Groff trouve le temps de s’interroger sur la condition des femmes, traitée dans le passé comme s’il s’agissait du présent — comme si rien n’avait vraiment changé. « Car quelle femme n’a pas éprouvé en s’en allant par une rue obscure, ou bien sur un sentir au fin fond des campagnes, les fantasmes brutaux d’un homme qui l’épie, tapi dans l’ombre, et senti sur sa peau ce même frisson glacial, avant que de presser le pas pour s’y soustraire ? »

Face à la brutalité des hommes, la protagoniste préfère se soumettre à celle, plus bestiale encore, de la nature. Qui plus est, d’une nature qu’elle ne connaît pas. Grâce à une protagoniste résolument féministe — sans pour autant le proclamer —, l’autrice tisse un récit haletant et surprenant.

Traduction assurée par Carine Chichereau, qui fait le choix judicieux d’une langue surannée et donc terriblement poétique. C’est beau, au point de happer dès les premières lignes.

Un extrait est proposé en fin d'article.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com