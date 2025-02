Tous les lauréats des Prix Suisses de Littérature 2025

Depuis 2012, l’Office fédéral de la culture décerne chaque année les Prix suisses de littérature, qui s’intègrent dans le cadre des prix suisses de la culture. Le Grand Prix suisse de littérature récompense un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre. En alternance, un an sur deux, sont également attribués le Prix spécial de médiation et le Prix spécial de traduction. En parallèle de ces distinctions, sept prix sont remis sur concours à des ouvrages publiés au cours de l’année littéraire écoulée.

Grand Prix suisse de littérature 2025, doté de 40.000 francs suisses, décerné à Fleur Jaeggy, dont toutes ses publications ont paru chez la maison d’édition italienne Adelphi, qui a accompagné son parcours littéraire.

Née à Zurich en 1940, Fleur Jaeggy a passé son enfance dans plusieurs internats en Suisse avant de s’installer à Rome, où elle se lie d’amitié avec l’écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann. Depuis 1968, elle réside à Milan. Son œuvre, traduite dans plus d’une douzaine de langues, a été récompensée par de nombreux prix prestigieux.

Parmi eux, le Premio Bagutta pour I beati anni del castigo (Les années bienheureuses du châtiment, Gallimard), le Premio Moravia pour La paura del cielo (La Peur du ciel, Gallimard), ainsi que le Premio Viareggio pour Proleterka (Gallimard), désigné « meilleur livre de l’année 2003 » par le Times Literary Supplement. En 2015, son recueil de nouvelles Sono il fratello di XX (Je suis le frère de XX, Gallimard) a reçu le Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa.Tous les titres mentionnés ont été traduits en français par Jean-Paul Manganaro.

Plus récemment, en 2024, la Fondation Martin Bodmer lui a décerné le Gottfried-Keller-Preis pour l’ensemble de son œuvre.

Les œuvres de Fleur Jaeggy explorent des sujets profonds, douloureux et inquiétants comme la solitude, l’amitié obsessionnelle, l’aliénation, le détachement émotionnel, les liens familiaux perturbés et dépourvus d’empathie et, enfin, la mort. Au centre de sa prose, on trouve la solitude : ses personnages vivent souvent dans des milieux clos et répressifs, comme des collèges ou des internats. Leur séparation d’avec le monde extérieur et le contraste entre le « dedans » et le « dehors » les amène tout à la fois à se plonger dans une profonde introspection et à ressentir une aliénation presque totale.

(...) Son écriture explore le monde en profondeur et ne fait aucune concession au sentimentalisme. Pourtant, sa prose, malgré sa froideur apparente, nous touche par sa capacité à saisir les nuances les plus ténues et les aspects les plus obscurs et les plus secrets de l’âme humaine.

- Eloge du jury du Grand Prix suisse de littérature