Le Golem de pierre, une fantasy douce-amère aux accents celtiques

Dans Le Golem de pierre, Claire Krust nous entraîne dans un univers où magie et mythologie se rencontrent de façon poétique et délicate. Loin des grands artifices de la fantasy épique, l’histoire se concentre sur l’essentiel : des êtres humains, leurs souffrances et leurs luttes intérieures.

Le récit porte sur les jumeaux Yaée et Almay, originaires d’un hameau reculé de la province de Lède, qui voient leur vie bouleversée lorsqu’une sorcière nommée Rohanamëm utilise un sortilège ancien pour invoquer un golem de pierre à travers l’âme de Yaée.

Almay, pour venger la mort de sa sœur, se rend dans les Hautes Terres d’où est originaire la sorcière, déterminé à découvrir la vérité sur la création des golems et à tout faire pour que cela ne se reproduise pas.

La terre commença à trembler comme jamais. On aurait dit que quelque chose frappait depuis l’intérieur du monde, cherchant à sortir, et soudain, les collines implosèrent, projetant des roches, des cailloux et des mottes de terre jusqu’à une trentaine de mètres aux alentours. Du point d’origine s’extirpèrent un premier bras, puis un second. Ces deux épais piliers de pierre soulevèrent un corps large et informe, soutenu par deux jambes lourdes. Le torse était énorme, bombé de rocs noirs veinés d’argent. Lentement, dans un grondement provenant des entrailles de la Terre, la chose se leva de toute sa hauteur. Un rocher se tenait à la place de sa tête dans laquelle trois cavités obscures formaient des yeux étroits et une bouche large étirant un rictus mauvais. Elle faisait plus de six mètres de haut.

L’histoire de ces jumeaux, dont les vies sont bouleversées par la sorcellerie, est avant tout une exploration des liens familiaux et du sacrifice. Leur relation est au cœur de l’intrigue, un mélange de tendresse et de tension portée par des personnages auxquels on s’attache rapidement. L’autrice parvient à rendre cette quête de vengeance et de rédemption d’une manière qui, paradoxalement, en fait un chemin de douceur malgré les épreuves.

L’ambiance est magnifiquement construite avec une touche celtique qui se mêle harmonieusement à la mythologie juive, créant un décor original et singulier. Claire Krust nous plonge dans une atmosphère où la magie semble aussi crédible que le poids des décisions morales. La nuance entre les notions de bien et de mal, en particulier au sein des protagonistes, enrichit l’intrigue en lui offrant une étonnante profondeur et fournit un angle intéressant à l’histoire.

Il ne s’agit pas ici de personnages blancs ou noirs aux intérêts désintéressés et héroïques, mais bien de personnalités dites « grises », oscillant entre les deux et dont les idéaux sont propres à leur vision du monde, tantôt égoïstes, tantôt altruistes. Loin d’une vision unilatérale, l’autrice nous offre des personnages humains tiraillés entre désir de vengeance et repentance.

Je regrette quelque peu le manque d’informations sur l’univers dans lequel évoluent les protagonistes. Mais cela s’explique dans les dernières pages de l’ouvrage. Claire Krust partage dans ses remerciements en fin d’ouvrage un parcours semé d’embûches pour la publication de son histoire. Initialement prévu comme une duologie, le projet a failli ne jamais voir le jour.

En 2018, l’autrice perd la clé USB sur laquelle se trouvait la version la plus récente de ses textes. Un an et demi plus tard, un miracle se produit : la clé est retrouvée et lui est rendue. Mais à la relecture de ses notes, Claire Krust prend une décision radicale : elle supprime le tome 2 et réécrit une grande partie du tome 1 pour condenser l’histoire en un seul volume.

En 2023, Krust soumet son manuscrit aux éditions ActuSF, mais la maison est alors en liquidation judiciaire, retardant encore la publication. Finalement, ce sont les éditions Mnémos qui, en 2024, décident de prendre le projet en main et de publier Le Golem de pierre. Ce chemin semé d’obstacles témoigne de la détermination de l’autrice et de sa volonté de donner vie à cette histoire malgré les revers.

Le roman se termine sur une note en suspens qui me laisse un goût d’inachevé. Bien que la fin m’ait légèrement désappointé, elle n’enlève rien à la richesse de la lecture. C’est une œuvre délicate et émouvante qui m’a fait réfléchir sur les complexités de l’âme humaine et les choix déchirants que l’on doit parfois faire.

Je tenais également à saluer le sublime travail de Cyrielle Foucher qui a réalisé la couverture qui est absolument magnifique et qui m’a rappelé le fabuleux jeu vidéo Shadow of the Colossus. Une pure merveille.

Le Golem de pierre est une formidable histoire portée par une écriture soignée et une profondeur émotionnelle puissante. C’est une belle découverte que je recommande sans hésiter à tous les amateurs de fantasy et de mythologie.

Par Anne-Charlotte Mariette

