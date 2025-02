Le ministère de la Culture se penche sur la rémunération des auteurs

L'étape de collecte des données vient tout juste d'être lancée par le cabinet Technopolis : le ministère de la Culture a commandé à ce dernier une étude sur les conditions de rémunération des auteurs de livres. Afin d'établir son diagnostic, le cabinet s'appuie sur une liste d'environ 6700 titres parus en 2017, accessible à cette adresse.

Il lui désormais nécessaire de récupérer les informations sur chaque contrat associé à chacun des ouvrages cités, notamment la présence d'un à-valoir, de taux proportionnels progressifs, le pourcentage de droits accordés à l'auteur sur une vente, ou encore le nombre d'exploitations secondaires.

La liste retenue pour l'étude fait apparaitre des œuvres relevant de la littérature, de la jeunesse, de la bande dessinée, des sciences humaines et sociales, ou des traductions d’œuvres d’un de ces segments éditoriaux, publiés à compte d'éditeur, à l'exclusion des textes issus du domaine public, des rééditions ou nouvelles éditions, et vendus à plus de 30 exemplaires sur la période 2017-2023.

Les réponses sont collectées auprès des auteurs et traducteurs eux-mêmes, avec l'aide de leurs éditeurs, invités à leur transmettre un lien pour fournir les informations, ou via la Sofia, lorsque les auteurs y sont inscrits. Les auteurs sont invités à répondre jusqu'au 30 avril 2025 inclus. Pour les maisons d'édition non contactées, une adresse mail est à disposition pour se signaler : enquete.auteurs@technopolis-group.com.

Des questions cruciales

Toutes les données partagées par les auteurs resteront strictement confidentielles, traitées uniquement par Technopolis. Elles permettront au ministère de la Culture, mais aussi aux organisations patronale (le Syndicat national de l'édition) et d'auteurs de guider leurs réflexions. Et peut-être d'animer un peu des négociations autour du contrat d'édition plutôt moribondes ?

Le ministère de la Culture n'est pas la seule institution à s'intéresser aux conditions de rémunération : en juin 2024, la Commission européenne a ainsi ouvert une enquête sur les conditions contractuelles pratiquées dans l'édition et d'autres domaines artistiques.

Cette initiative s'inscrit dans une inquiétude particulière, exprimée par le Parlement européen, quant aux conditions de travail et de rémunération des artistes auteurs européens. La Commission européenne, interpelée par les eurodéputés, s'est finalement saisie de la question. Si la perspective d'une directive européenne sur la rémunération des artistes auteurs est encore très lointaine, les pratiques en vigueur seront en tout cas interrogées.

« Bien que les écrivains soient à l'origine des 23,9 milliards € de chiffre d'affaires de l'économie européenne du livre et de l'édition dans 29 pays et qu'un demi-million d'employés à plein temps et de sous-traitants vivent du fait que les écrivains travaillent sans rémunération et pendant des années sur un manuscrit, ce sont eux qui reçoivent le moins dans l'ensemble de la chaîne de valeur », soulignait la Fédération des associations européennes d’écrivains (European Writers' Council, EWC) dans un rapport sur le sujet.

L'EWC déplorait également des taux de rémunération qui stagnent, un manque de clarté des contrats et de transparence des modes d'exploitation et de rémunération, ou encore des règles difficilement applicables par les auteurs pour récupérer les droits sur leurs œuvres, en cas de défaillance de l'éditeur.

Photographie : le ministère de la Culture (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com