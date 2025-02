Jeanne Benameur, une littérature comme un souffle

Découverte au détour d’un conseil avisé d’une représentante des éditions Actes Sud, Jeanne Benameur a immédiatement captivé Nathalie Iris avec Les Insurrections singulières. Ce roman, marqué par une profonde réflexion sociale et une écriture ciselée, est devenu une porte d’entrée vers un univers littéraire riche et introspectif.

« Ce livre a été une révélation. Il porte un regard aigu sur le monde et donne une place centrale à la poésie, à la réflexion et au rythme », assure la libraire. Dès cette lecture fondatrice, une relation amicale s’est tissée entre la libraire et l’écrivaine, à l’image du lien particulier que Benameur noue avec ses lecteurs.

Parler de Jeanne Benameur, c’est évoquer une écriture qui refuse l’artifice, qui va toujours à l’essentiel. « Elle n’utilise jamais de synonymes pour varier son propos. Chaque mot est choisi avec une précision absolue, comme une évidence. » Une approche qui donne à ses textes une profondeur singulière et une musicalité reconnaissable.

Une œuvre de poésie et réflexion

Dans ses romans, l’autrice construit un espace où la lenteur et l’introspection deviennent des forces narratives. « C’est une lecture qui ne se dévore pas, mais qui se savoure. Il faut accepter de ralentir, de laisser les mots résonner en soi. » Une immersion qui rappelle les grands classiques, capables d’offrir à chaque lecture une nouvelle dimension.

Si chaque roman de Jeanne Benameur se distingue par sa puissance émotionnelle, La Patience des traces marque un tournant inattendu. L’écrivaine y emmène son lecteur au Japon, un territoire où, contre toute attente, son écriture trouve un écho naturel. « En refermant ce livre, on se dit que Jeanne Benameur avait déjà en elle une part du Japon, et que le Japon avait déjà une part d’elle. »

Ses textes, empreints de sensorialité et d’intimité, interrogent l’existence avec une délicatesse rare. « Elle va chercher au plus profond de son intime pour toucher à l’universel. C’est une autrice qui écrit avec générosité, sans chercher à convaincre, mais en laissant à chacun l’espace de se retrouver dans ses mots. »

À découvrir sans précipitation

Recommander Jeanne Benameur à un lecteur novice relève d’un art subtil. Nathalie Iris insiste sur la nécessité d’un certain état d’esprit pour apprécier pleinement son écriture. « C’est une littérature qui s’adresse à ceux qui aiment prendre leur temps, savourer chaque phrase, ressentir la densité du texte. » Elle la compare volontiers à une dégustation : une expérience immersive où chaque mot résonne, où chaque silence est signifiant.

Dans ses échanges avec les lecteurs, la libraire observe une fascination quasi unanime pour cette écrivaine qui, au-delà de son talent littéraire, incarne une authenticité rare. « C’est une personnalité solaire qui impose le respect par sa simplicité et son engagement. »

Nathalie Iris et son apprentie

Loin des artifices et des tendances éphémères, son œuvre s’impose comme une quête de vérité, un appel à l’introspection et à la contemplation. Lire Jeanne Benameur, c’est accepter un voyage où les mots sculptent le silence, où chaque phrase invite à une réflexion intime et universelle.

« Elle dit : moi, j'écris pour les lecteurs qui ont envie de me lire, mais je n'écris pas pour convaincre un lecteur. » Et elle fait partie de ces rencontres qui relèvent de l’évidence. Son écriture, à la fois poétique et introspective, est un hymne à la lenteur, une invitation à la redécouverte de soi. Ses textes sont un miroir qui nous bouscule et nous fait réfléchir. « Si on accepte ce voyage, on est comblés. »

Et si Nathalie Iris devait définir l’auteure, elle emploierait les mots de calme, luxe, volupté, intimité, générosité, et surtout celui de soleil. Jeanne Benameur est une personnalité rare, qui réchauffe : « Elle arrive avec eux comme si elle portait son œuvre sur son dos, et que ça nous fasse du bien. Elle a un côté sensuel. Ce n'est pas quelqu'un qui triche. »

Une artiste complète, qui, à travers les mots, les phrases, le ton, le rythme, nous fait voyager et nous invite à la suivre dans son univers. « La manière dont elle le dit, c'est déjà son univers. »

Retrouver notre podcast avec Nathalie Iris en intégralité, ci-dessous :

