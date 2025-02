Toulouse : de nouveaux projets pour dynamiser la vie littéraire

« La Charte 2 de la lecture publique métropolitaine (2025-2030) entend relever les défis posés aux bibliothèques par la transformation des pratiques culturelles », introduit Toulouse Métropole dans son document. Et pour cause, en 10 ans, les habitudes de consommation ont évolué, y compris dans le secteur de la culture.

L’heure est alors au bilan dans la Ville rose. Que reste-t-il de la première Charte de lecture publique, adoptée en 2016 ? Pour répondre à cette question, les élus se sont appuyés sur le diagnostic territorial mené en 2023, et sur les données collectées par les bibliothèques de lecture publique dans le cadre de l’enquête statistique annuelle du ministère de la Culture.

Les jeunes : une cible difficile à atteindre

Ces élus sont unanimes, et constatent une baisse de la fréquentation des bibliothèques par les adolescents et les jeunes adultes — étudiants et actifs confondus. « Au cours de la concertation qui a guidé la rédaction de cette Charte, cette catégorie de public est rapidement apparue comme étant prioritaire et devant donner lieu à une attention particulière », soulignent-ils.

L’objectif est défini : ce nouveau document renforcera l’impact des 54 bibliothèques sur le territoire pour approcher un public éloigné. Et, d’après le diagnostic de la lecture publique réalisé en 2023, ces futurs lecteurs se trouvent en majorité au Nord et à l’Est de Toulouse.

Quels horizons pour cette deuxième charte ?

Pour aller chercher ce nouveau public, la Métropole doit pallier « un manque d’équipements d’ampleur et une majorité de petits équipements », et résoudre le problème des « équipements en-deçà des normes établies par le ministère de la Culture en termes de moyens (surface, financiers et humains) ou de services (collections, numériques) », constatent-ils.

Pour ce faire, la collectivité territoriale entend poursuivre les objectifs de sa première charte. À savoir l’attribution de bourses de création dans les domaines des arts et de la littérature, l’amélioration de la bibliothèque numérique métropolitaine Ma BM grâce à un financement de 100.000 € inscrits sur le Plan pluriannuel d’investissement avec l’aide financière de l’État, et le soutien des évènements littéraires.

Soutenir les évènements littéraires

Ce dernier point sera particulièrement scruté. La vie littéraire toulousaine se structure depuis plusieurs années autour de cinq grands festivals : Le Marathon des mots, Partir en livre, Toulouse Polars du Sud, les festivals du livre Jeunesse Occitanie et BD Colomiers. L’année dernière, deux nouveaux évènements ont vu le jour : Scroll !, un festival numérique, ainsi qu’une Quinzaine Littéraire, qui a animé les bibliothèques de Toulouse et Toulouse Métropole lors de la rentrée littéraire 2024.

Le projet vise à « penser chaque grand évènement soutenu par les communes à une échelle métropolitaine », en y intégrant un fil rouge autour de la lecture pour les jeunes adultes et adolescents. Son budget se répartit en deux volets : 60.000 € sur trois ans (2025-2027) pour le fonctionnement, financé par le Contrat Territoire-Lecture, et 6000 € sur trois ans (2024-2026) pour l’investissement, pris en charge par le programme Bibliothèque Numérique de Référence.

Inviter des journalistes pour « développer l’esprit critique »

Les lecteurs inscrits en bibliothèques participeront également à un nouvel évènement : une résidence annuelle de journalistes. Selon Toulouse Métropole, cette initiative « ouvre la possibilité de contribuer au développement de l’esprit critique et à l’émancipation de chaque citoyenne et citoyen mais aussi au développement de la lecture et de l’écriture via un programme d’ateliers et d’animations adapté ».

La charte envisage 60.000 € sur trois ans pour la rémunération du ou des journalistes en résidence, financé par le Contrat Territoire Lecture en cours d’écriture entre la DRAC Occitanie et Toulouse Métropole.

Un meilleur logiciel pour les bibliothécaires

Du côté des bibliothécaires, ils bénéficieront d’un renouvellement du Système Intégré de Gestion des Bibliothèques, qui pilote l’ensemble des services des bibliothèques : inscriptions, prêts, retours, circulation des documents.

Indispensable à une offre concertée, il sera renouvelé à Toulouse grâce au programme Bibliothèques Numériques de Référence, et financé à hauteur de 600.000 € sur 8 ans de marché par la Direction de la Transition Numérique avec l’aide de l’État via le programme Bibliothèques Numériques de Référence par l’État de 2024 à 2026.

Un point positif pour les professionnels, qui avaient exprimé leur mécontentement en décembre dernier face aux réductions budgétaires annoncées. Les agents dénonçaient alors une réduction de 40 % des subventions pour les bibliothèques, le gel des recrutements et le non-renouvellement des contrats des personnels précaires, et des conditions de travail dégradées.

Dans une lettre adressée à ActuaLitté, le syndicat CGT Mairie de Toulouse et sa section des bibliothèques dénonçaient la politique d’austérité menée par le maire Jean-Luc Moudenc. Ils réclamaient également le rétablissement des budgets des bibliothèques au niveau de 2024, le recrutement de personnel en fonction des besoins, et demandaient à ce que la restriction budgétaire ne supprime aucun poste en 2025.

Ci-dessous, la Charte de lecture publique 2 adoptée par le conseil de Métropole du 12 décembre et qui fera l'objet d'une signature des maires de Toulouse Métropole, au conseil de Métropole du 13 février.

