Cottagecore, royalcore, barbiecore... Comment les dire en français ?

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Elle propose régulièrement des listes de vocabulaire, dans différents domaines (de la culture à l'astronomie, en passant par l'environnement ou le sport), mais formule aussi des recommandations plus larges sur certaines pratiques.

C'est le cas, dans le Journal officiel du 13 février, avec une intervention consacrée aux équivalents français à donner aux termes formés avec core, une terminaison anglaise qui s'est multipliée, en particulier sur les réseaux sociaux, ces dernières années.

Liée à la mode ou plus généralement au style de vie, cette terminaison est déclinée à l'envi : regencycore, cottagecore, gorpcore, barbiecore, mais aussi librarycore, pour une atmosphère inspirée des bibliothèques, des livres et de la lecture.

Pour parler français et s'affranchir des anglicismes, la « Commission d'enrichissement de la langue française rappelle qu'il est possible en français d'utiliser le mot style, et de parler ainsi de style inspiré de la campagne ou encore de style campagne, de style princier ou princesse, de style Barbie, et de style randonneur ».

Tenues barbiecore, ou style Barbie, lors de la Manchester Pride 2023 (Ian Betley, CC BY-NC 2.0)

Reste à observer si ces équivalents en français pourront être adoptés aussi facilement, sur les réseaux sociaux, que les terminologies anglaises, qui ont souvent l'avantage de tenir en un seul mot...

La recommandation de la Commission est accessible à cette adresse.

Photographie : Scène et tenue inscrites dans le mouvement cottagecore, ou style campagne (TRANIMAGING, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com