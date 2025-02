Ne dites plus “whitewashing”, mais “blanchissement

Au sein du Journal officiel du 13 février, la Commission d'enrichissement de la langue française avance une liste de vocabulaire du domaine de la culture, qui s'ouvre sur un terme familier des polémiques. Le « blanchissement » peut ainsi être utilisé à la place du terme anglais « whitewashing », afin de désigner une pratique « qui consiste à faire jouer par des acteurs blancs des rôles de personnages qui ne le sont pas ».

Questionné depuis quelques années, ce blanchissement a été particulièrement utilisé par l'industrie hollywoodienne, en particulier, et participe d'une vision du monde à la fois ethnocentrée et stéréotypée. Jake Gyllenhaal en prince perse fictif (Prince of Persia), Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell, Emma Stone pour jouer une femme aux origines asiatiques dans Aloha, la liste est longue. Notons aussi le choix pour le moins étrange de Gérard Depardieu pour interpréter Alexandre Dumas dans L'Autre Dumas (2010)...

La Commission d'enrichissement se risque à proposer le « noircissement » (« blackwashing »), soit la pratique « qui consiste à faire jouer par des acteurs noirs des rôles de personnages qui ne le sont pas », à l'instar de Michael B. Jordan pour jouer Johnny Storm, la Torche humaine, dans Les 4 Fantastiques (2015).

L'utilisation de ce terme est toutefois décriée, car il vient souvent contester la simple présence d'acteurs noirs à l'écran. Cependant, faire interpréter par des acteurs noirs des personnages existants est aussi pointé comme une paresse d'écriture, puisque la couleur de peau ou la culture ne change fondamentalement pas le scénario ni l'attitude du personnage en question.

Parmi les autres termes de la liste, signalons « boke » ou « bokeh », tiré du japonais, qui désigne un « effet de flou obtenu à l'avant-plan ou à l'arrière-plan d'une photographie ou d'images animées grâce à une faible profondeur de champ ». Il peut être remplacé, en français, par le « flou de profondeur de champ ».

Citons aussi, alors que les Fashion Weeks se succèdent, « runway » et « catwalk », deux termes qui recouvrent la « [p]iste sur laquelle évoluent les mannequins d'un défilé de mode » et peuvent être traduits par « podium ».

La liste complète est disponible ci-dessous ou à cette adresse, avec les définitions correspondantes.

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Photographie : Mickey Rooney est Mr. Yunioshi, un personnage aux origines japonaises, dans Breakfast at Tiffany's, en 1961, sans doute l'un des blanchissements les plus connus du cinéma

