Amazon répond au Médiateur du livre : la bataille des frais de port continue

« L’avis rendu public aujourd’hui confirme clairement que la livraison de livres peut être gratuite lorsque le retrait est effectué dans tout magasin qui vend des livres, tel que cela est prévu par la réglementation en vigueur et pratiqué par Amazon et de nombreux acteurs de la grande distribution et des grands magasins spécialisés comme Fnac et Cultura. Nous sommes cependant en désaccord avec certaines conclusions du rapport qui se nourrissent d’une lecture biaisée du droit applicable », partage avec nous ce dernier.

« Une pratique courante »

Amazon conteste la distinction du médiateur du livre entre casiers et comptoirs de retrait, jugeant son raisonnement biaisé et juridiquement infondé. L’entreprise estime ses conclusions prématurées, faute d’une analyse approfondie, et rappelle que la loi Darcos fait l’objet d’un recours, en attente d’une décision de la Cour de Justice de l’UE (CJUE).

En effet, en juin 2023, Amazon France a contesté l’arrêté imposant un minimum de 3 € de frais de port pour les livres. Le recours est en cours, le Conseil d'État ayant saisi la CJUE pour vérifier sa conformité au droit européen. La Commission européenne avait par ailleurs exprimé des doutes sur la légalité et l’efficacité de cette mesure pour soutenir les librairies et la diversité éditoriale.

Amazon regrette par ailleurs que le médiateur ait concentré son analyse sur un seul acteur, alors que la gratuité de la livraison en points de retrait est une pratique courante parmi de nombreux autres opérateurs, selon la multinationale. Cette approche, selon elle, ne permet pas d’aboutir à une analyse complète et équitable du marché. Le 9 janvier, l’entreprise a saisi le médiateur pour examiner ces usages, un avis étant attendu ultérieurement.

Au sujet des éléments de réaction spécifiques à l’étude rendue publique le 5 février, et qui est référencée par le médiateur du Livre, un porte-parole d’Amazon répond : « Cette étude commandée à un cabinet de conseil en affaires publiques et communication repose en grande partie sur des données non publiques et non vérifiables, ne permettant pas d’attester du sérieux et de la crédibilité de ses conclusions. Nous nous étonnons que ses commanditaires confirment que les ventes de livres ont continué à décliner après l’entrée en vigueur des frais de livraison minimaux sur les livres, mais décernent néanmoins un satisfecit à cette mesure. »

Et d'ajouter : « Cette conclusion incohérente témoigne du sens des priorités d’acteurs qui privilégient leurs intérêts économiques particuliers à l’intérêt des lecteurs. Dans un contexte de recul marqué de la lecture et d’inquiétudes persistantes sur le pouvoir d’achat, favoriser et réduire le coût de l’accès aux livres devrait être une priorité partagée de l’ensemble des acteurs du secteur. »

Pour appuyer sa position, Amazon met en avant plusieurs chiffres. Selon le Ministère de la Culture, la distribution du livre en France se répartit ainsi : Fnac/Cultura (28,4 %), librairies (23,7 %), vente en ligne (22,2 %), grandes surfaces alimentaires (18,1 %). En 2024, les ventes de livres ont reculé de 3 % en volume et 1 % en valeur (NielsenIQ GFK), tandis que le nombre de lecteurs a chuté à 23 millions (-2,6 millions en un an). Cette baisse touche presque tous les circuits, sauf les grandes surfaces culturelles. Seule la moitié des acheteurs en ligne perdus s’est reportée sur d’autres canaux.

D’après l’Ifop (septembre 2023), 49 % des acheteurs de livres en ligne le font par manque d’accès à un point de vente physique, un taux qui atteint 75 % en zone rurale. Sur Amazon.fr, 50 % des livres sont achetés par des habitants de communes de moins de 10.000 habitants, et 25 % par ceux de communes de moins de 2000 habitants. Enfin, 90 % des 35.000 communes françaises n’ont pas de librairie, tandis que Paris concentre 20 % des librairies pour seulement 3 % de la population, accentuant les inégalités d’accès aux livres.

Bataille d'interprétations

La multinationale s'appuie actuellement sur environ 3000 points de retrait pour proposer la livraison gratuite de livres, selon les informations du médiateur du livre. Lors de son audition, la firme a affirmé que les deux tiers de ces points de retrait concernent des guichets en magasin, contre un tiers de casiers automatisés.

Le médiateur précise toutefois que l'entreprise a refusé de communiquer les intitulés précis des points de retrait, ce qui empêche toute vérification indépendante de cette répartition. Ces points sont gérés par divers partenaires, notamment Chronopost/Pick-up (La Poste), Mondial Relay (InPost) et Relais Colis (Walden), en plus du réseau de casiers d’Amazon. Si la société met en avant une présence « à 70 % dans les zones rurales et petites villes », le médiateur nuance cette affirmation en soulignant que ces points sont plus nombreux dans les départements densément peuplés. Face à cette remise en question, la multinationale maintient néanmoins son chiffre auprès d'ActuaLitté.

Le médiateur démonte l’argument de la multinationale selon lequel son réseau de retrait est indispensable aux lecteurs français. Avec plus de 20.000 points de vente de livres en France, il serait en réalité possible de s'approvisionner facilement, y compris dans les territoires où Amazon dispose de points de retrait. Dans la Creuse et le Loiret, par exemple, la présence de librairies indépendantes, grandes surfaces spécialisées et points de vente de presse offre déjà un accès large aux livres.

Le médiateur du livre a néanmoins confirmé que la gratuité des frais de livraison reste possible lorsque le retrait se fait dans un magasin vendant des livres, y compris un magasin tiers, conformément à la réglementation en vigueur. La définition d’un « commerce de vente au détail de livres » inclut, selon Amazon, tout détaillant de livres neufs, une interprétation soutenue, selon l'entreprise, de manière constante par la Cour de cassation et les lignes directrices du ministère de la Culture.

La loi Darcos du 30 décembre 2021 impose un minimum de 3 € de frais de port pour les commandes de livres de moins de 35 €, sauf en cas de retrait dans un commerce de vente au détail de livres, où la livraison peut être gratuite. Cette mesure visait à protéger les librairies indépendantes tout en maintenant la pratique du « cliqué-retiré ».

En novembre 2024, Amazon a annoncé la gratuité des frais de port dans plus de 2500 points de retrait en France, incluant des hypermarchés (Super U, Carrefour Market, Auchan) et des casiers automatiques. L’entreprise affirmait que ces lieux vendaient des livres et répondaient donc aux exigences légales. Cette interprétation a été vivement critiquée par le Syndicat de la librairie française, ainsi que par la Fnac et Cultura, qui ont dénoncé un contournement de la loi.

La présentation complète de l'avis de Jean-Philippe Mochon, médiateur du livre, David Fuks, délégué du médiateur du livre, et Christophe Domart, chargé de mission, et le document complet, est à retrouver ici.

Par Hocine Bouhadjera

