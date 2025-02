Libraires palestiniens arrêtés : un appel à la mobilisation

Dimanche dernier, le 9 février 2025, la police israélienne a fait une descente dans la librairie historique Educational Bookshop à Jérusalem-Est, arrêtant les propriétaires, Mahmoud et Ahmad Muna, et confisquant environ dix livres. L'accusation ? Initialement, « incitation à la haine », puis « trouble à l'ordre public ».

Après deux jours de prison, les deux libraires, oncle et neveu, ont pu rentrer chez eux, mais ont été placés en résidence surveillée pendant cinq jours, et interdits d'accès à leurs librairies ou de tout contact avec les éditeurs ou fournisseurs de livres pendant vingt jours de plus. En bref, ils ont été interdits de travailler. Un demi-siècle d'histoire familiale de libraires et l'estime internationale de leurs habitués et connaissances n'ont pas suffi à arrêter la police israélienne.

On se demande si ceux qui ont porté cette accusation savent ce qu'est le métier de libraire et ce que sont ces espaces remplis de livres et de personnes que nous appelons librairies. Nous souhaitons rappeler à tous ce que c'est.

Les librairies sont des espaces créés pour rassembler différentes histoires, différents récits du monde dans lequel nous vivons, mais aussi de mondes rêvés, aimés, haïs, incompris, de mondes possibles ou de ceux désormais passés. Et le libraire est précisément cette personne qui accueille, écoute et partage des histoires. Et il les met en circulation parce qu'il croit en la capacité de l'humanité à se comprendre, à dialoguer, à comparer et à faire de la diversité des points de vue une richesse commune.

Le libraire est cette personne curieuse qui est passionnée et enthousiaste pour chaque nouveau livre qu'il ouvre, pour chaque nouvelle histoire, différente de tout ce qu'elle a déjà lu, pour chaque livre qui peut lui donner une nouvelle fenêtre depuis laquelle regarder la grande aventure de devenir humain, pour chaque livre qui l'aide à mieux comprendre toutes les facettes, même les plus sombres et les plus lugubres, des vies humaines et des cultures et civilisations créées par les êtres humains, passées et futures.

Et puisque les librairies sont ces espaces ouverts sur le monde, qui représentent de nombreux points de vue divergents, sur les étagères vous pouvez trouver de tout, parce qu'il n'y a pas de « j'aime/je n'aime pas » dans la sélection que font les libraires, mais un « ça pourrait être et je le partage » ou « ça pourrait être et je ne le partage pas mais je vais écouter et lui donner la place pour parler ». Et avec cette même attitude, avec ce même soin par lequel les libraires rangent les livres sur les étagères, avec cette même disponibilité les libraires accueillent les gens.

Précisément cette caractéristique signifie que les librairies, surtout celles nées du rêve et du désir d'entrepreneurs individuels, les indépendantes, sont si aimées par les gens « à la recherche de... ». Vous vous sentez libre d'exprimer votre opinion, libre de penser et libre d'écouter différents points de vue sans conflit, libre de vous poser même les questions les plus difficiles.

Cependant, ces jours-ci, vendre des livres est devenu un métier dangereux et subversif. La famille Muna fait ce travail depuis plus de 40 ans, gérant trois librairies (deux dans la rue Salah à Jérusalem et une dans la Colonie américaine). Depuis un certain temps, elle est devenue un point de référence culturel pour tous ceux, locaux et étrangers, qui fréquentent cette partie de la ville : étudiants, touristes, journalistes, diplomates, écrivains, chercheurs et simples lecteurs.

Est-ce ce travail continu de tisser des liens qui connectent les gens en surmontant les frontières mentales, géographiques et temporelles que la lecture de livres provoque chez les personnes, est-ce cela qui est attaqué?

Pour nous, membres du Réseau des Librairies Indépendantes de la Méditerranée, qui tissons ces fils le long des différentes rives de la Mare Nostrum, la famille Muna est un interlocuteur fondamental, un exemple à cultiver, et les trois librairies qu'ils gèrent sont un lieu culturel essentiel pour comprendre ce que nous sommes, les peuples de la Méditerranée. Nous avons besoin de la mémoire et du savoir de chacun pour comprendre et construire notre réalité commune.

Nous avons rencontré Mahmoud à de nombreuses reprises lors des réunions régulières en ligne du réseau, et en personne en Italie lors de la tournée de présentation de son livre Un lever de jour à Gaza. Nous avons pu apprécier sa compétence, ses grandes capacités de communication, sa connaissance profonde, l'humanité et le respect avec lesquels il raisonne sur le conflit en cours entre les peuples de son pays. Nous nous demandons si ces aspects de sa personnalité et de sa professionnalité sont la raison pour laquelle il a été détenu.

Nous demandons que cette action intimidante et violente soit arrêtée immédiatement ; elle nous ramène trop clairement à l'oppression sombre d'autres régimes fascistes et affecte tous les libraires méditerranéens. Nous demandons à tous les libraires et personnes qui fréquentent les librairies d'exprimer leur solidarité avec Mahmoud et Ahmad Muna et leur famille en signant ce document.

Marilia Di Giovanni, libraire, propriétaire de la librairie Casa del Libro Rosario Mascali, Syracuse, Italie et Présidente de l'Association Réseau Méditerranéen des Librairies Indépendantes.

Crédits photo : Marilia Di Giovanni

