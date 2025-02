Artistes-auteurs : un régime fiscal aussi austère qu’un monastère

Cette mesure aggraverait leur précarité et alourdirait leurs démarches administratives, alors qu’ils sont déjà soumis à un prélèvement de TVA sur leurs droits d’auteur dès le premier euro. Les signataires demandent donc le maintien de leurs seuils spécifiques de TVA pour préserver la création artistique en France.

Vingt organisations signent une tribune pour rappeler le gouvernement à la raison.

Les artistes-auteurs et autrices demandent le maintien de leurs seuils spécifiques de TVA

La décision brutale et unilatérale du gouvernement d'imposer un seuil unique de TVA à 25000 € – "suspendue" ... jusqu'à la date d'application initialement prévue (1er mars) – met en péril des milliers d'entreprises individuelles. Elle aurait notamment des répercussions graves sur le secteur de l'art et de la culture.

La création artistique est dissociée d’un revenu immédiat et proportionnel au temps de travail. Le travail des artistes-auteurs et autrices est de créer des œuvres, mais ce n’est qu’une fois l’œuvre achevée, qu’ils·elles pourront être amené.es à percevoir des revenus d’artiste-auteur, via la vente ou l’exploitation de l’œuvre en aval.

L’absence, très spécifique, de corrélation entre travail et revenu, se conjugue avec une forte imprévisibilité et irrégularité des revenus de la création artistique. À cette précarité économique particulière des métiers de la création doit répondre une protection socio-économique adaptée : leurs seuils spécifiques de TVA en font partie.

D’autant que, le plus souvent, les artistes-auteurs et autrices ne peuvent pas répercuter la TVA sur les prix payés par leurs collectionneurs, leurs diffuseurs ou leurs éventuels commanditaires. De plus, leurs partenaires économiques publics ou associatifs ne récupèrent pas la TVA et ont des budgets contraints, notamment les collectivités territoriales.

Le montant de TVA facturé viendrait donc le plus souvent en déduction de leur propre rémunération. Alors que parmi les travailleur·ses non-salarié·es, les artistes-auteurs et autrices sont déjà les plus précaires.

La remise en cause de leurs seuils spécifiques de TVA engendrerait également pour une majorité, une complexification de leurs démarches administratives alors que les artistes-auteurs et autrices souffrent déjà d’une maltraitance administrative, en raison d’une méconnaissance des dispositions qui les concernent par la plupart de leurs interlocuteurs.

Le ministère des finances n’ignore pas que les artistes-auteurs et autrices paient déjà de la TVA dès le premier euro sur leurs droits d’auteurs versés par les éditeurs, les producteurs et les organismes de gestion collective (prélèvement à la source sans déduction possible de la TVA sur leurs dépenses).

Envisager d’augmenter encore les recettes de l’État au détriment des créateurs et des créatrices serait une injustice et un mauvais calcul, tant pour le maintien que pour le développement de la création artistique en France.

C’est pourquoi les représentants des artistes-auteurs et autrices demandent expressément le maintien de leurs seuils spécifiques de TVA, tels que prévus au II de l’article 293B du code des impôts actuellement en vigueur.

Liste des signataires (par ordre alphabétique) :

adaBD Association des auteur.ice.s de bande dessinée

AFD Alliance France design

ATAA Association des traducteurs adaptateurs de l’audiovisuel

ATLF Association des traducteurs littéraires de France

Backstory l’Association

CAAP Comité pluridisciplinaire de artistes-auteurs et autrices

Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

EGBD Etats Généraux de la bande-dessinée

La Ligue des Auteurs Professionnels

La Source Aux Auteurs

SdS Syndicat des Scénaristes

SELF Syndicat des écrivains langue française

SMC Syndicat des compositrices et compositeurs de musique contemporaine

SNAA-FO Syndicat National des Artistes-Auteurs Force Ouvrière

SNAP-CGT Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT

SNP Syndicat National des Photographes

SNSP Syndicat national des sculpteurs et des plasticiens

STAA CNT-SO Syndicat des Travailleur·euses Artistes-Auteur·ices CNT-SO

UNPI Union Nationale des peintres-illustrateurs

USOPAVE Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels et de l’écrit

