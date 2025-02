Le Centre national du livre quitte le réseau social d'Elon Musk  

L'institution a partagé, le 11 février : « Le Centre national du livre comme tout établissement public a, ces dernières années, largement diversifié ses canaux de communication afin d'informer les professionnels du livre ainsi que le grand public sur ses missions de service public. »

Et de développer : « La plateforme X a fait partie de ces outils indispensables de relai de nos actions. Elle nous a permis d'entretenir un dialogue direct avec les concitoyens, les professionnels du livre, les amoureux des livres et de la lecture présents sur la plateforme, de partager notre engagement pour le développement de la lecture et de partager la richesse et la vivacité de la création littéraire. »

Avant d'en arriver au fait : « Mais aujourd'hui, force est de constater que cet outil s'est transformé en un vecteur de division et de réduction de la pensée. C'est pour cela que la Présidente du CNL, Régine Hatchondo, vient de décider de fermer le compte de l'établissement sur X. »

Le CNL a indiqué que ses actualités, ainsi que celles des professionnels du secteur, seront toujours disponibles sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et Bluesky, dans lequel il a investi.

Depuis l'acquisition de X par Elon Musk, un exode notable de maisons d'édition et autres acteurs culturels a eu lieu en réaction à la politique de modération assouplie du réseau, qualifiée par certains de porte ouverte à la désinformation.

Des éditeurs comme Rivages et Zulma ont quitté X, citant un désaccord avec les valeurs promues par la plateforme. En parallèle, la plateforme Bluesky, promouvant une approche décentralisée des réseaux sociaux, a vu sa base d'utilisateurs s'élargir significativement, attirant ceux en quête d'un espace plus ouvert et régulé.

Des critiques ont émergé concernant l'influence croissante d'Elon Musk sur X, accusé, entre autres, de manipuler l'algorithme sur sa plateforme, pour favoriser des contenus politiquement orientés. Cette situation a déclenché des enquêtes réglementaires en Europe et en France, accentuant les tensions autour de la gouvernance de l'information et la liberté d'expression en ligne.

