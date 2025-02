Amazon autorisé à livrer des bouquins gratis (mais sous conditions)

La loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs », surnommée loi Darcos d'après son instigatrice, a introduit le concept de frais de port plancher pour les commandes de livres. En dessous d'une facture totale de 35 €, ces frais de port sont facturés, au minimum, 3 € (et au minimum 0,01 € au-delà de ce montant de 35 €).

Cette législation, qui cherchait à protéger le réseau de librairies indépendantes face au commerce en ligne, a ajouté une exception : quand les ouvrages sont retirés par le client « dans un commerce de vente au détail de livres », alors la livraison (dans ce commerce, donc) peut être proposée à titre gratuit. Une disposition qui cherchait à préserver la pratique du « cliqué-retiré » dans les librairies, en particulier les commerces indépendants.

En novembre 2024, parce que la firme ne dispose pas de lieux physiques, et encore moins de librairies, où mettre en place ce type de service, Amazon annonçait le retour de la gratuité des frais de port des livres, dans « un vaste réseau de plus de 2500 points de retrait partout en France ». Ces points de retrait étaient notamment des supers et hypermarchés, entre autres des enseignes Super U, Carrefour Market ou encore Auchan, mais aussi des casiers automatiques, installés à l'intérieur ou à proximité de galeries commerciales.

Amazon assurait que ces points de retrait se trouvaient « dans des commerces vendant notamment des livres », ce qui, selon l'interprétation de la firme, les rendait conformes aux dispositions de la loi Darcos. Évidemment, cette lecture plutôt cavalière du texte législatif a valu au cybermarchand quelques critiques, en premier lieu celles du Syndicat de la librairie française, qui pointait « un contournement de la loi ». Des grandes surfaces spécialisées comme la Fnac ou Cultura n'ont pas tardé, elles aussi, à dénoncer l'attitude d'Amazon.

Pas de casiers, mais des points de retrait

Dans les semaines qui ont suivi l'annonce d'Amazon, Rachida Dati, sollicitée par des parlementaires et par des acteurs du commerce du livre, a confié au médiateur du livre la lourde tâche de trancher quant à la bonne interprétation de la loi. Pour rappel, cette autorité de conciliation, créée en 2014, traite les litiges portant sur l’application de la législation relative au prix du livre, et la régulation des frais de port entre donc dans son domaine d'action.

Dans un avis publié ce mercredi 12 février (accessible en fin d'article), le médiateur du livre Jean-Philippe Mochon rend un avis détaillé sur les pratiques d'Amazon, en les distinguant. D'une part, « la mise en place de points de retrait gratuit par un “pure player” de la vente en ligne semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres », indique-t-il.

Ainsi, le retrait dans un super ou hypermarché serait-il permis, sous de strictes conditions :

• que le retrait soit véritablement effectué dans le commerce de vente au détail de livres,

• que ce commerce vende effectivement des livres,

• que le vendeur en ligne puisse justifier du respect des conditions posées par la loi.

D'autre part, et à l'inverse, « la mise à disposition de livres dans des casiers de consignes automatiques (“lockers”) ne saurait se prévaloir de la possibilité de retrait gratuit prévue par le législateur », souligne le médiateur dans l'avis remis à la ministre de la Culture. Pour les casiers, donc, impossible d'y proposer des livres gratuitement.

Le coup de poker d'Amazon a ainsi partiellement porté ses fruits, en lui permettant de disposer de comptoirs de retrait sans pour autant gérer de magasins. « [L]a faculté de retrait gratuit prévue par le législateur, quoique visant initialement le cliqué-retiré en librairie, peut s’appliquer à l’offre d’un vendeur tout en ligne, mais sous de strictes conditions », constate ainsi l'autorité de conciliation.

Un solide argument commercial

À l'heure actuelle, Amazon s'appuierait sur quelque 3000 points de retrait pour cette offre de livraison gratuite de livres, d'après les informations communiquées par le médiateur du livre. Auditionnés par ce dernier, des représentants de la firme ont assuré que les 2/3 de ces points de retrait seraient aux guichets des magasins, contre 1/3 de casiers automatisés.

« Sollicité à cette fin par le médiateur, à qui le secret des affaires n’est pas opposable, la société Amazon lui a communiqué à titre confidentiel une liste des points éligibles qui distingue retraits au guichet et retraits en casiers automatiques, mais a refusé, malgré les demandes qui lui ont été adressées, de communiquer les intitulés des points de retrait, qui seuls auraient permis de vérifier cette répartition », souligne l'autorité de conciliation.

Ces points de retrait sont gérés par différentes entités, avec en premier lieu le groupe Amazon lui-même, pour son réseau de casiers, mais aussi Chronopost/Pick-up (La Poste), Mondial Relay (le groupe polonais InPost) et Relais Colis (groupe Walden). Si Amazon assure que ces points sont « à 70 % dans des zones rurales ou des petites villes », le médiateur précise toutefois qu'ils « sont plus nombreux dans les départements les plus peuplés ».

Environ 2000 points de retrait, sur ceux aujourd'hui utilisés par Amazon, resteraient donc aptes à une utilisation par ses clients, pour récupérer gratuitement les ouvrages commandés. D'après le médiateur du livre, certains de ces points de retrait se trouvent « dans des commerces de proximité, en particulier des points de vente de presse, voire des librairies-papeteries » : un comble. Quoi qu'il en soit, il est probable, après cet avis du médiateur, qu'Amazon renforce ce réseau de points de retrait aux guichets de magasins.

Amazon, indispensable aux lecteurs ?

L'initiative d'Amazon a suscité une levée de boucliers généralisée dans le secteur, comme le rappelle le médiateur du livre dans son rapport : outre le SLF, la Fnac et le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (présidé par Pierre Coursières, aussi président du comité de surveillance de Nosoli - Furet du Nord et Decitre), NAP - Maisons de la Presse, Rakuten et Cdiscount, mais aussi la Fédération du commerce et de la distribution, la Coopérative U ou encore E. Leclerc y sont allés de leurs critiques auprès de l'autorité, centrées sur le recours aux casiers automatisés.

Concernant les points de retrait aux guichets, un certain nombre des acteurs de la vente de livres — hors libraires — ont mis en œuvre cette pratique, et Amazon ne s'y est pas trompé. La firme a elle-même saisi le médiateur le 9 janvier dernier quant aux « pratiques d’autres détaillants qui leur ont semblé devoir être également examinées »... Il rendra ultérieurement son avis.

Le rapport du médiateur du livre est aussi l'occasion, pour ce dernier, de battre en brèche un discours récurrent d'Amazon, qui assurait en novembre 2024 que sa mission restait « de faciliter la vie des Français en leur permettant, quel que soit leur lieu de résidence, de bénéficier d’un vaste choix de produits, à prix bas, associés à des services de livraison fiables ».

Avec plus de 20.000 points de vente de livres en France, les lecteurs et lectrices pourraient en réalité facilement s'approvisionner en ouvrages. D'ailleurs, le médiateur du livre remarque, pour les départements de la Creuse et du Loiret, que les 46 points de retrait d'Amazon qui y sont implantés le sont « dans des territoires où existent également (à l’échelle de la commune ou des communes immédiatement limitrophes) des librairies (hors GSA) proposant l’accès à une offre diversifiée de livres : librairies indépendantes, grandes surfaces spécialisées ou points de vente de presse proposant une offre substantielle de livres »...

Recours en cours

La plateforme de vente en ligne Amazon s'est, dès les premières discussions autour de la future loi Darcos, présentée comme la première opposante à cette mesure. En juin 2023, la filiale française de la multinationale avait déposé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel qui impose des frais de port minimums de 3 € pour les commandes de livres en ligne inférieures à 35 €, et de 0,01 € pour celles supérieures.

Ce recours est toujours en cours d'examen, puisque le Conseil d'État a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de préciser si le droit européen autorise une telle mesure nationale, qui réglemente l'exercice des services en ligne, dans le but de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle.

La Commission européenne elle-même avait émis de sérieuses réserves sur l'encadrement des frais de port du livre, en questionnant notamment la légalité de cette disposition et son efficacité à maintenir un réseau dense de librairies ainsi que la diversité de l'offre éditoriale.

L'avis complet de Jean-Philippe Mochon, médiateur du livre, David Fuks, délégué du médiateur du livre, et Christophe Domart, chargé de mission, est accessible ci-dessous.

Photographie : Des casiers Amazon dans la gare de Bordeaux - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com