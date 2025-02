Pays de la Loire : Mobilis, structure régionale du livre, licencie son équipe

Ce n'est pas faute d'avoir prévenu : Mobilis, pôle régional du livre et de la lecture en Pays de la Loire, avertissait depuis plusieurs mois que les coupes budgétaires prévues par la présidente de la région mettaient en péril son fonctionnement.

Une large saignée dans les subventions accordées à la culture, mais aussi au social et au sport, a été votée par la majorité, réunissant des partis de droite et du centre, lors d'un conseil régional mené fin décembre 2024. La présidente de la région Pays de la Loire avait indiqué, dès le mois d'octobre, qu'elle comptait réduire drastiquement les dépenses de la collectivité, en ajoutant 60 millions € aux économies de 40 millions € déjà réclamés par l'État. En deux années seulement, le budget sera ainsi réduit de 100 millions €, dont 82 millions € dès 2025.

Pour de nombreux acteurs culturels, cette politique d'austérité signifie la disparition de subventions, soit la suppression d'emplois ou l'annulation de projets artistiques ou menés auprès des publics. Le pôle régional Mobilis, dont les actions ont pour but de favoriser l'accès à la lecture, soutenir la vie littéraire, informer et former les professionnels du livre de la région, compte parmi les premières victimes de ces coupes.

Fin 2024, la région a en effet annoncé la baisse de 50 % de sa participation au financement de Mobilis, avec 101.250 € manquants dans le budget 2025, puis 142.500 € l'année suivante. Le retrait de la région a par ailleurs remis en question d'autres subventions, les actions étant généralement soutenues par des financements croisés.

Licenciements et annulations

Dans ces conditions financières très dégradées, le pôle régional annonce le licenciement, dès l'été prochain, de l'ensemble de son équipe, soit 5 emplois qui disparaissent. Par ailleurs, si une partie des actions du premier semestre 2025 pourra encore se dérouler, « les accompagnements et actions menées sont suspendus » au-delà, indique la structure dans un communiqué.

L'événement Lire en circuit court, le mois du livre ligérien organisé en partenariat avec l’ALIP (Association des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire) et Coll.LIBRIS (Collectif d’éditeurs des Pays de la Loire), initialement prévu en novembre 2025, est également annulé.

Une campagne d'adhésion a précédé l'annonce de Mobilis, « laquelle a montré la forte mobilisation des acteurs du livre, qui ont adhéré ou renouvelé leur soutien », nous indique Adèle Spieser, directrice de Mobilis. Les cotisations, malgré cette vague, restaient de toute façon insuffisantes pour couvrir l'intégralité des frais de la structure.

Le licenciement de l'équipe des salariés ne signifie pas la fin de l'association pour autant : l'équipe travaille « désormais à consigner, archiver les outils et données produites, pour qu’elles continuent à être consultées par les acteur·ices », précise le communiqué. Les adhésions à Mobilis sont donc toujours ouvertes, et vivement encouragées, afin de faire perdurer, dans la mesure du possible, le travail de la structure.

Une assemblée générale, le 24 avril prochain, sera « un temps important pour définir ce que l’on fait ensuite », ajoute Adèle Spieser, « et la manière dont nous allons transformer le projet associatif, afin de répondre à l'envie des acteurs de poursuivre l'animation de la filière ».

Bien entendu, cette animation n'aura plus l'ampleur des actions et travaux réalisés par Mobilis depuis 2014, un fonctionnement bénévole pouvant difficilement prendre le relais d'une équipe salariée.

Photographie : Pancarte lors de la manifestation Défense du service public et de la culture Nantes - 5 décembre 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

