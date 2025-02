Les femmes vont-elles libérer les hommes ?

Plutôt que d’adopter une posture strictement dénonciatrice, ce livre explore une autre voie : celle d’un scénario alternatif où les femmes « ne sont plus cantonnées au statut de victimes et les hommes à celui d’éternels salauds », soulignent les éditions Philosophie Magazine.

Un regard inspiré par Le Deuxième Sexe, dans lequel Simone de Beauvoir esquissait déjà une transformation réciproque, non comme une perte, mais comme une libération mutuelle.

Dans la continuité de l’émission C ce soir sur France TV, cet ouvrage réunit Laure Adler, journaliste et historienne, Emma Becker, autrice à la parole libre, et Romain Roszak, philosophe spécialiste du désir et du pouvoir.

Les éditions Philosophie Magazine Éditeur nous en offrent les premières pages en avant-première :

Laure Adler est une journaliste française, biographe, essayiste, éditrice, productrice de radio et de télévision. Depuis fin janvier 2021, elle participe à l’émission C ce soir sur France 5. Elle vient de faire paraître La Voix des femmes (Grasset, 2024).

Emma Becker est une écrivaine française. Elle est l’autrice de récits à mi-chemin entre l’autofiction, le roman et l’autobiographie : La Maison (prix Blu Jean-Marc Roberts, Flammarion, 2019), L’inconduite (Albin Michel, 2022), puis Odile l’été (Julliard, 2023) et récemment, Le Mal Joli (Albin Michel, 2024).

Romain Roszak est professeur agrégé de philosophie. Il a contribué à l’ouvrage collectif La Sexualité en images – Regards croisés sur l’érotisation des corps (Hermann, 2018) et est l’auteur de La séduction pornographique (L’échapée, 2021).

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com