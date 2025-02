Avant Shōgun, adapté par Disney, il y a Taï-Pan

En 1841, Hong Kong n’est qu’un port isolé peuplé de modestes pêcheurs. Mais Dirk Struan, à la tête de la Noble Maison, l’une des compagnies marchandes les plus influentes en Extrême-Orient, perçoit son potentiel stratégique pour l’essor du commerce britannique en Asie.

Pirate, négociant d’opium et marin chevronné, Struan, surnommé le Taï-Pan, devra affronter une lutte acharnée contre ses rivaux. Ce roman mêlant passion et affrontements raconte aussi la fin d’une ère et l’émergence de la plus prospère des colonies d’Orient.

Les éditions Callidor nous en offrent les premières pages en avant-première :

James Clavell (1924-1994) est un écrivain, scénariste, réalisateur et producteur britannique. Il est connu pour ses romans historiques et notamment sa « Saga asiatique » (qui comprend son ouvrage le plus célèbre : Shōgun), mais également pour être le co-scénariste du film La Grande Évasion (1963).

