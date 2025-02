Julie Gayet incarne Olympe de Gouges pour France 2

Olympe, une femme dans la Révolution, fiction interprétée par Julie Gayet et coréalisée avec Mathieu Busson, éclaire la vie et les combats d’Olympe de Gouges, pionnière du féminisme en France, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui préfigure la pensée féministe et l’égalité femmes hommes d’aujourd’hui.

Paris, juillet 1793. Quatre ans après la prise de la Bastille et le début de la Révolution. La situation est explosive et la Terreur bat son plein. Au milieu de ce monde de violences et de mutations, une seule constante à peu près immuable : les femmes n’ont le droit à rien. L’une des très rares à oser s’élever contre cette injustice, c’est Olympe de Gouges. Femme de lettres, femme de combats, Olympe s’oppose frontalement à Robespierre. Arrêtée par la police d’État, on la transfère finalement vers une maison d’arrêt dans laquelle elle attendra son procès. Au milieu des autres condamnées de toutes conditions, Olympe va continuer de lutter. – Le synopsis d'Olympe, une femme dans la Révolution

Au casting de ce téléfilm, aux côtés de Julie Gayet, Dimitri Storoge (Michel de Cubières), Pauline Serieys (Justine), Jean-Pierre Lorit (Jacques Bietrix), Pablo Cobo (Théodore Gérard), Amandine Dewasmes (Madeleine de Kolly), Frédéric Noaille (Robespierre), Louise Orry-Diquero (Suzanne), Luc Antoni (Fouquier-Tinville), Audrey Marnay (la Princesse de Lamballe), Lucas Ferraton (Pierre) ou encore Émilie Gavois-Kahn (Catherine Mayahe).

Le scénario a été écrit par Marine Ninaud-Bromberg et Sébastien Mounier, et la production assurée par Christie Molia et Moteur S’il Vous Plaît, avec la participation de France Télévisions.

