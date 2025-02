Neige Sinno, Sylvain Tesson et Stephen King de retour en librairie

Cette dernière est formelle : « Il n’y a rien de tel que la réalité. » « On pourrait dire que ce livre est un récit de voyages dans la réalité ou vers la réalité », complète son éditeur P.O.L.

Voyager, c'est arrêter de voyager

Dans ce récit, nous suivons le périple de deux jeunes femmes, Netcha, la narratrice, et Maga, une amie espagnole, qui entreprennent un voyage audacieux. Armées de sacs à dos, elles se lancent vers un petit village du Chiapas, au Mexique, nommé La Realidad. Leur voyage se veut autant une quête politique — à la recherche d'une rencontre avec les mouvements révolutionnaires zapatistes — qu'un voyage initiatique et personnel. « Des sources fiables, dit cette amie, lui assuraient que le Sub, alias le sous- commandant Marcos, était à La Realidad. »

Avançant prudemment, elles aspirent à découvrir un monde qu'elles perçoivent comme totalement nouveau et différent. Pour Netcha en particulier, l'"autre" représente surtout les Indiens qu'elle souhaite rencontrer, tout en redoutant cette rencontre. Elle craint de devoir porter le fardeau historique d'appartenir à un peuple de colonisateurs, de s'être trop nourrie de lectures, et de manquer l'essence même de l'altérité. Cependant, c'est précisément au moment où elle décide d'arrêter de voyager que son véritable voyage commence...

« Ce nouveau livre de Neige Sinno, autobiographique lui aussi, confirme avec profondeur son immense talent d’écrivain, et offre un récit magique sur l’aspiration autant intime que collective d’un autre monde possible », assure l'éditeur.

Il y a bien une question de stratégie, de choix, de recherche des armes qui nous permettraient de faire advenir un autre monde, mais les forces prennent des chemins qui ne sont pas ceux qu’on croit, plus longs, plus souterrains et moins clairs que ce que l’on souhaiterait. - La Realidad, de Neige Sinno

Neige Sinno est née dans les Hautes-Alpes et vit aujourd’hui au Mexique. Elle a fait des études de littérature américaine, a enseigné à l’université et travaillé comme traductrice. En 2023, elle publie aux éditions P.O.L Triste tigre : prix Femina, Goncourt des Lycéens, et Goncourt étranger dans une vingtaine de pays du monde entier, prix du journal Le Monde, des Inrockuptibles, ou encore le Prix Blù Jean-Marc Roberts. L'ouvrage a été traduit pour une trentaine de pays.

L'ouvrage, qui aborde les violences incestueuses subies durant son enfance s'est écoulé à près de 250.000 exemplaires selon Edistat.

À LIRE - Prix littéraires de la rentrée 2023 : Neige Sinno en majesté

Le retour de notre voyageur officiel

Le 27 février prochain, Stephen King, retrouve également les étagères des librairies avec un recueil de nouvelles, Plus noir que noir (trad. Jean Esch), publié chez Albin Michel. « Vous voulez du plus noir encore ? Tant mieux. Moi aussi. Ce qui fait de moi votre frère de sang », présente l'auteur de Shining.

Un secret longtemps dissimulé qui révèle le talent exceptionnel de deux artistes ; une perturbation psychique sans précédent qui détruit catastrophiquement des dizaines de vies, y compris celle de Danny ; un veuf endeuillé qui se rend en Floride pour se détendre mais se retrouve à hériter de manière inattendue, avec des responsabilités considérables ; un vétéran du Vietnam qui accepte un emploi seulement pour découvrir des aspects de l'univers qu'il aurait préféré ne jamais connaître... Ces récits font partie des douze nouvelles de ce recueil, qui vous entraînent dans les aspects les plus obscurs de l'existence, tant au sens figuré qu'au sens propre...

Par ailleurs, le prochain roman de Stephen King, Never Flinch, est prévu pour le 27 mai 2025 chez Scribner, qui marque la septième apparition de son personnage Holly Gibney.

Dans ce nouvel ouvrage, Holly devient la garde du corps de Kate McKay, une militante féministe controversée, au milieu de menaces croissantes lors de sa tournée de conférences. Parallèlement, l'inspecteur Izzy James enquête sur une lettre menaçante qui prévoit le meurtre de quatorze personnes en quête de vengeance. Les deux intrigues s'entrelacent, culminant dans une conclusion dramatique qui met en scène une galerie de nouveaux personnages, y compris une chanteuse de gospel et un meurtrier obstiné.

Le 30 octobre 2024, les éditions Albin Michel ont procédé à la réédition de l'ouvrage Talisman, coécrit par Stephen King et Peter Straub. Initialement publié en 1984, ce livre a été traduit par Béatrice Gartenberg et Isabelle D. Philippe, et s'est écoulé à 9630 exemplaires, selon Edistat. Le dernier roman de Stephen King paru en France, Holly, est paru en février 2024, dans une traduction de Jean Esch. Il s'est vendu à près de 115.000 exemplaires.

À LIRE - Conte de fées de Stephen King sera finalement adapté en série

Le 3 avril prochain cette fois, Sylvain Tesson, revient avec Les piliers de la mer, également édité chez Albin Michel. L'écrivain-voyageur raconte cette fois ces lieux sauvages et préservés de l'intervention humaine, de l'aiguille d'Etretat en France jusqu'au Totem Pole en Tasmanie, en passant par les îles Féroé et le cap Horn.

En 2024, l'écrivain avait fait parlé, mais pour de mauvaises raisons : des poétesses, poètes, éditrices, éditeurs, libraires, bibliothécaires, ainsi que des enseignantes, enseignants, actrices et acteurs de la scène culturelle française avaient signé une tribune attaquant férocement l’invité d’honneur, Sylvain Tesson, au Printemps des Poètes 2024.

Ils avaient dénoncé une « icône réactionnaire », et « figure de proue de cette “extrême droite littéraire", aux côtés de Michel Houellebecq et Yann Moix, un triste panel d’“écrivains en vogue” dont les prétendus accidents de parcours se révèlent, en réalité, les arcanes d’un projet “d’une sinistre cohérence” que nous refusons et condamnons ».

S'en est suivi un renouvellement du Printemps des poètes, avec notamment la nomination d'Emmanuel Hoog à sa présidence, à la suite de la démission de Sophie Nauleau.

En parallèle à cette affaire, son dernier livre en date, Avec les fées, paru aux Equateurs, s'est vendu à plus de 175.000 exemplaires, d'après Edistat. il n'y a pas que du mauvais à cliver...

Crédits photo : La Grande Librairie / P.O.L.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com