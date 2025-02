Piktos Jeunesse : trois univers pour éveiller la curiosité des enfants

La ligne éditoriale de Piktos Jeunesse reposera sur trois univers complémentaires. Graines de bonheur, axé sur le bien-être et le développement personnel ; Univers d’ailleurs, puisant dans la mythologie, les croyances et les pratiques culturelles ; Jardins d’explorateurs, qui parlera de nature et d'écologie. Les premiers titres sortiront en avril prochain : Fatiha Djiaba et Océane, les deux éditrices, nous présentent le projet.

ActuaLitté : Quel est votre parcours ?

Fatiha Djiaba : J’ai commencé dès mes 21 ans à travailler dans l’édition en apprenant au fur et à mesure. Au sein du groupe Rue des écoles, je me suis occupée de la création jeunesse d’une partie des catalogues (livres, CD-rom…). En 2008, j’ai pris la direction éditoriale du catalogue Circonflexe, tout en continuant à m’occuper des catalogues Millepages et Rue des enfants, jusqu’en 2023.

Comment avez-vous connu Pitkos ?

Fatiha Djiaba : Un peu par hasard (comme quoi, il fait vraiment bien les choses) : une rencontre avec la directrice générale de Piktos sur Paris dans la perspective de nouveaux programmes éditoriaux. J’ai fait une première proposition de collections et nous avons finalement décidé de construire un partenariat sur l’ensemble de la future maison d’édition jeunesse.

Comment avez-vous élaboré cette maison jeunesse ?

Fatiha Djiaba : Avec Piktos, nous nous sommes complètement retrouvés sur des valeurs communes : partage, tolérance, sérénité. Donner aux jeunes lecteurs l’occasion de goûter au plaisir de la lecture et de la découverte par les textes tout en développant ces valeurs est un fil conducteur du programme.

Quels furent vos critères dans le choix des œuvres ?

Fatiha Djiaba : Les premiers titres reflètent en grande partie les directions que nous souhaitons suivre : des albums qui mettent en valeur les relations de l’enfant avec lui-même et ce qui l’entoure dans son ensemble : ses parents, son entourage, la nature pour grandir de manière constructive et apaisée. Dès le départ, nous montrons également notre souhait de diversité dans les formats, les styles graphiques, les approches littéraires (comptines, poésie, premières découvertes, premiers romans)…

Quels sont les éléments essentiels à respecter en matière de littérature jeunesse ?

Fatiha Djiaba : Il est selon moi indispensable de se sentir investi d’une mission et de garder un cap. Même si cela demande parfois de prendre des risques et d’être à contre-courant. En l’occurrence, permettre à l’enfant de se comprendre et de comprendre les autres pour devenir un adulte serein et ouvert.

Sans jamais rien céder à la qualité des ouvrages que l’on propose, tant du point de vue du texte que de l’image. Et bien entendu, répondre à l’objectif premier : nourrir le plaisir de la lecture sous toutes ses formes. En tant qu’éditrice, mon principal but est d’essayer de procurer aux enfants autant de plaisir à lire que j’en ai eu moi-même à leur âge.

Crédits photo : Océane © Stéphane Giner - Fatiha © Lamidémo

Quel est vôtre rôle au sein de la maison Pitkos jeunesse ?

Océane : En tant qu’éditrice chez Piktos Jeunesse, je m’occupe de la branche Univers d’ailleurs. Je participe donc au choix des manuscrits qui seront publiés, j’accompagne les auteurs dans la confection de leur texte définitif et je joue ensuite au chef d’orchestre entre l’auteur, le graphiste, l’imprimeur et l’équipe commerciale pour que le livre voie le jour et arrive entre les mains de nos petits lecteurs, prêt à les émerveiller et à les faire grandir.

Pourriez-vous partager avec nous votre vision de l’édition jeunesse ?

Océane : Ce n’est pas très original pour une éditrice, mais j’adore lire. Je suis tombée dans la marmite en sixième, en lisant une saga un petit peu connue, Harry Potter, et depuis je n’ai plus jamais lâché la lecture. Et ça a eu un gros impact sur ma vie, puisque maintenant mon travail, c’est de faire des livres !

C’est donc ça, pour moi, l’édition jeunesse : créer des ouvrages qui permettent aux jeunes lecteurs de découvrir le plaisir de lire tout en leur donnant des outils pour apprendre et grandir. Nous voilà investis d’une belle mission !

Quels seront vos premiers projets ?

Océane : Dans la branche Univers d’ailleurs, nous voulons aider les enfants à développer leur spiritualité et à nourrir leur curiosité juvénile. Cela passe par des fictions qui les sensibilisent en douceur à certaines croyances ou pratiques, mais aussi par des ouvrages plus concrets, pour les aider à devenir de vrais petits sorciers ! De belles choses se préparent et devraient voir le jour d’ici la rentrée…

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com