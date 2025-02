Pirates, légendes et magie : Les aventures d’Amina al-Sirafi

Amina al-Sirafi, célèbre capitaine des mers, a défié pirates, trahisons et créatures obscures. Après tant d’épreuves, elle espère enfin se reposer et prendre une retraite bien méritée. Mais lorsqu’un ancien compagnon lui demande de retrouver sa fille disparue, elle ne peut refuser. Cette mission est l’occasion d’amasser une fortune colossale, tout en rendant service à un vieil ami.

Mais à mesure qu’elle traque les ravisseurs, Amina comprend que cette quête en haute mer cache un dessein bien plus sombre. S’engager dans cette ultime aventure, c’est risquer bien plus qu’une bataille : un pouvoir oublié pourrait bien coûter son âme à quiconque oserait le convoiter…

Les éditions Sabran nous en offrent les premières pages en avant-première :

Shannon Chakraborty est l’autrice de la trilogie Daevabad, pour laquelle elle a figuré sur les listes des meilleures ventes du New York Times. Ses romans ont été traduits dans plus d’une douzaine de langues et nommés aux Prix World Fantasy, Hugo, Locus, Crawford et Astounding. Passionnée d'Histoire et d’art islamique, elle revient avec Les aventures d'Amina al-Sirafi, un roman de fantasy historique inspiré des mythes et légendes de l’océan Indien du XII et XIIIe siècles et des aventures de Sinbad le marin.

Par Louella Boulland

