Lola Lafon : regard acéré, flou déroutant

Son intelligence est de toujours rappeler combien la liberté est la chose la plus fragile au monde et qu’il faut en prendre soin. Les deux derniers livres, extraordinaires, m’avaient fait forte impression : Chavirer et Quand tu écouteras cette chanson.

Il n’a jamais été trop tard qui rassemble les chroniques publiées en 2023 et 2024 pour le journal Libération et des écrits inédits écrits en italique, font entendre quelque chose de tout à fait autre que les œuvres passées. C’est un Journal composé de fragments autour de l’actualité, présenté comme une radiographie assez précise de certains faits.

Lola Lafon y parle de politique, de féminisme, d’engagement, elle livre des réflexions tout à trac sur un peu tout, rend hommage aux femmes dites héroïques, observe les tumultes internationaux avec prudence, redonne des définitions, cite des auteurs sur lesquels elle enrobe un propos précis, elle se souvient de certains moments qui l’ont personnellement marqués (les dernières élections), et nous embarque avec elle dans cette relecture de notre espace et de notre temps. Elle est comme un chef de clan qui nous prend à témoin.

Pour la première fois, je dois dire que je suis partagée sur l’intérêt censé être apporté par ce dernier livre, qui ne me convainc qu’à moitié.

J’avais vu début décembre 2023 Lola Lafon sur la scène du théâtre du Rond-Point où elle était venue présenter une lecture de quelques extraits. Je n’avais jamais été gênée par ce que j’avais entendu qui s’accommodait bien avec l’idée que l’on se fait d’une grande geste théâtrale surtout quand l’artiste en question possède une oralité percutante.

Sur scène, les mots semblent contenus dans un manifeste, qui est là pour interpeller, dire, crier même. C’est son rôle. À l’écrit, dans le livre cet usage inconsidéré et immodéré de « ON » m’a considérablement gênée : cela induit un flou qui n’a pas de sens. « L’auteur disparaît », dit Michel Foucault. Via ce « ON », n’est-ce pas ce qu’a voulu l’auteur Lafon ? A-t-elle voulu disparaître ? Quel est le sens premier de ce « ON » répété à l’envi, régulièrement ? Le « ON », c’est la neutralité : ce choix de neutralité (tout et rien à la fois) s’accorde très mal à ce « Je » (« Un trop petit je »), et à ce « Nous » (« Ce Nous est un choix ») revendiqués ailleurs par l’auteur. On ne sait pas qui parle, sommes-nous tous anonymes confondus ?

Il y a quelque chose de tiré par les cheveux et d’incohérent dans ces paroles vaporeuses, et dans la volonté amène de l’écrivain. La chef de troupe rassemble alors ses troupes : « On rappellera. On appellera. On écrira. On réécrira. » (page 34). C’est qui « ON » ? C’est moi ? Ah non. J’ai horreur d’être intégré à un « ON ».

Pourtant, dans cet ensemble extrêmement bien écrit, elle pose les bonnes questions Lola Lafon, elle démonte les éléments de langages, décode un système de prédation, donne des définitions utiles : ses propos sur l’amateurisme, sur l’attente, sur le repérage, sur la meilleure version de soi-même sont bienvenus. C’est notre œil de Moscou : elle observe, pointe, scrute comme personne d’autre ne sait le faire (sauf peut-être Nicolas Fargues).

Merci pour les chapitres pertinents sur Gisèle Pélicot, sur ceux qui pointent l’invisibilité des femmes dès qu’elles franchissent le cap des 50 ans : j’embrasse tous les propos sur le féminisme, contre les violences conjugales et sexuelles. D’accord avec les ressentis personnels exprimés sur la question : « MeeToo, c’est formidable, important, oui, mais.. ».

Saluons ce bel hommage à Masha Amini et aux femmes iraniennes du mouvement : « Femme, Vie, Liberté ». Le chapitre consacré au soutien scolaire apporté à l’enfant m’a touchée. Celui sur la vieillesse est très beau. Cet autre sur la famille juive de sa mère fend le cœur, cet encore autre sur le désir de réhabiliter l’inquiétude, valeureux, plein de bon sens.

Mais d’autres passages m’ont sincèrement déplu : je ne vois pas le problème avec « le réarmement démographique » pointé du doigt et cette soi-disant volonté du gouvernement de culpabiliser les femmes sans enfants. « L’amitié ne se prévoit ni ne s’organise, elle est nue », dit Lola Lafon. Je ne suis pas sûre qu’une amitié soit nue. Elle est pure, plutôt, non ? À moins d’être sectaire, je ne comprends pas pourquoi la mort de Nahel est citée, mais pas celle de Thomas.

Ah si ! C’est sans doute parce qu’il ne s’est pas pris une balle par la police, lui ! Comment puis-je oublier ! Sur Israël-Palestine, je ne suis pas sûre que cela se joue à un partout la balle au centre. Je ne suis pas d’accord pour que l’on puisse mettre d’équerre les deux camps opposés, en renvoyant chacun à sa propre responsabilité, comme si les paroles des uns et des autres se valaient.

Cette façon de ne pas prendre parti m’atterre littéralement. Dans le catalogue des peurs cité p. 175, c’est ahurissant, elles sont à peu près toutes citées sauf la peur de se prendre un coup de couteau par un OQTF, mais peut-être que Lola Lafon n’a pas peur de se prendre un coup de couteau par un OQTF. Dans ce Journal radiographique, n’est pas non plus évoquée la peur d’être victime d’un attentat islamiste. Il manque d’ailleurs un chapitre sur l’islamisme, et sur le terrorisme : difficile à oublier tant il est doué du don d’ubiquité sur toute la planète. Lola Lafon vit-elle en France ?

Non, Emmanuel Macron n’instille pas du tout la ou les peurs. C’est tout le contraire, il les planque sous le tapis tant il craint l’embrasement général, la guerre civile ! Et c’est son laxisme et sa veulerie qui nous tyrannisent, pas sa personne en tant que telle ! Je m’arrête là, il serait trop long d’opposer une contradiction à tous les points cités.

On s’étonne pourtant d’un tel effet trompe-l’œil de la part d’un écrivain engagé. Les généralités abondent dans les pages plus politiques, plus politisées, et Lola Lafon enfonce beaucoup de portes ouvertes (la page 168 en est à elle seule un vaste exemple). « Il n’a jamais été trop tard » est un texte faussement engagé, pas si courageux, empreint d’une certaine moraline bien-pensante. Lola Lafon ne souhaite en aucun cas faire de vagues, c’est d’époque : sur la base d’approximations assez convenues, on sent qu’il faut caresser dans le sens du poil le lecteur lambda de Libération. Mon impression ne peut donc être que forcément mitigée.

« On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. Mais on pourra dire qu’on ne savait pas quoi faire de ce que l’on savait. ».

Contrairement à elle, je sais pertinemment quoi faire de ce que je sais. Et c’est bien là toute la différence. Il est déjà trop tard, et depuis longtemps.

Extrait : « J’en ai avalé, ces derniers temps, de la vilenie, je m’en suis gorgée. Pour “voir”. Pour “savoir”. Parce qu’elle est là, à disposition, sur les réseaux sociaux ; parce que cajoler ma colère, la nourrir, me détourne provisoirement d’un insupportable sentiment d’impuissance. Il est parfois plus exaltant de fulminer que de douter. L’humeur politique du pays, cette course à la haine gagnée alternativement par la droite de la droite et par la gauche de la gauche, ne nous aide pas à quitter ce terrain, celui d’une rhétorique de la vengeance, du “ils l’ont bien mérité” qu’on cultive avec une passion inquiétante. On a tous perdu quelque chose cet automne: une chose indéfinissable, qui, comme tout ce qui est rare et inestimable, s’éclipse sans bruit et ne manque pas. Jusqu’au moment où sa perte nous étreint, le souvenir d’une amitié ancienne. On l’a abandonnée sans même y penser, cette chose qu’on pourrait appeler notre humanité, la “bienveillance pour ses semblables” ».

Extrait : « Les fêtes nous vrillent le cœur, elles écorchent, épuisent ; qu’on s’y jette avec l’espoir de les ‘réussir’, de retrouver une féerie fantasmée datant de notre enfance, ou qu’on les contourne. Ce que les fêtes célèbrent est une addition de normes, une impitoyable suite de critères affectifs ou économiques : famille épanouie, enfants photogéniques, appartement décoré, cadeaux de goût, mets d’exception. L’injonction à être réunis et ravis de l’être nous laisse un peu sonnés aux premiers jours de l’année nouvelle. Janvier est un mot dérivé de Janus, nom du dieu des portes, des transitions, des passages et des commencements dans la mythologie romaine. Janvier ferme la porte au nez du faste clinquant de décembre pour faire place à des lueurs délicates, incertaines, celles de mots inusités le reste de l’année : les vœux. »



Par Laurence Biava

Contact : laurence.biava@cegetel.net